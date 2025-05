El calendario no da tregua de un descanso, pero esta vez con al menos cuatro días de descanso en las piernas de los jugadores, jugarán nuevamente contra el Real Madrid, pero esta vez por LaLiga. En este encuentro el Barcelona podría dar un golpe sobre la mesa y acercarse más al título liguero. En estos momentos, los blaugranas tienen una ventaja de cuatro puntos sobre los madridistas.

Obtener el triplete no es tarea sencilla, y aunque está sobre la mesa esa posibilidad, el equipo que dirige Flick como también el cuerpo técnico han señalado que no tienen la mente puesta en lo que no han conseguido aún y prefieren ir partido a partido.

Lo que si es cierto, es que el Barcelona podría convertirse en el primer y único equipo en la historia en conseguir tres veces el triplete. Ya lo consiguieron en el 2009 y en el 2015.