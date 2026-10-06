El emotivo mensaje de Neymar para despedir a Messi: ‘El mundo te agradece todo lo que hiciste’

Restan pocas horas para que arranque el último partido de Lionel Messi con la selección de Argentina. El Monumental será el escenario de esta despedida del jugador de 39 años.

Cientos de jugadores alrededor del mundo le han dedicado su mensaje de despedida al delantero argentino, así como también entes deportivos como la FIFA y la Conmebol. Entre los futbolistas que le dedicaron un emotivo mensaje en redes sociales fue su excompañero y uno de sus mejores socios en ataque Neymar Jr.

El delantero brasileño le dedicó unas emotivas palabras en el adiós de Messi. “Los que amando el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años...hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, espero que disfrutes cada segundo, y que todo los homenajes de hoy te hagan feliz”. Añadió Neymar, “No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado, gracias”.

Esta no es la primera vez que Neymar demuestra su cariño y respeto por Messi en redes sociales o en alguna entrevista. El brasileño siempre ha tenido una admiración y relación personal muy especial con el argentino desde que coincidieron en el FC Barcelona.

Ambos fueron compañeros en el club español entre el 2013 y el 2017 mientras coincidieron en el equipo catalán. Luego por cuestiones del destino volvieron a compartir vestuario en el PSG por dos temporadas, entre el 2021 y el 2023.

La imagen más emotiva entre los dos llegó en la final de la Copa América 2021. Al término del partido, ambos jugadores compartieron en las escaleras del estadio Maracaná que dan salida al campo de juego. A pesar de que Messi se llevó el trofeo, Neymar felicitó al argentino por su primer título con la albiceleste.