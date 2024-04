“Va partido a partido, entendimos que este no era el partido para que él esté. Así pasará con Colorado y con la vuelta en Monterrey. Día a día se va sintiendo mejor pero hoy corríamos un riesgo demasiado grande”, explicó Martino que aún no dio fecha de regreso de la estrella argentina.

No es excusa para el técnico, pero el mismo lamentó no tener a su disposición el plantel completo para los juegos durante la conferencia de prensa. “Lo que no tenemos lamentablemente es el plantel completo, entre 20 y 22 jugadores. Tener alguna merma en el equipo no es lo indicado. No sé si atribuirlo exclusivamente al desgaste de los viajes de la pretemporada”, señaló.