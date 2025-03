Carrasquilla no dudó en defender a su colega de profesión y señaló que “él no quería tocar el balón con la mano”. Añadió que “es una jugada que en segundos se le va de las manos. Él no quería hacer eso, simplemente fue una interpretación de creer que tenía una marca a sus espaldas. Sabemos la calidad que tiene Córdoba, es un jugador que nos puede aportar mucho y hay que apoyarlo. No se le puede decir más nada porque la final está perdida”, expresó aún poco triste el Coco.