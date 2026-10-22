¡Garra panameña! Michael Amir Murillo entra y Beşiktaş rescata el 2-2 ante el Crystal Palace

El Beşiktaş de Turquía y el Crystal Palace de Inglaterra firmaron un disputado empate 2-2 en el Estadio Tüpraş de Estambul, en un choque correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El encuentro contó con participación panameña, tras el ingreso al terreno de juego del lateral derecho Michael Amir Murillo durante la etapa complementaria.

El conjunto turco logró tomar la delantera en el cierre de la primera mitad gracias a una anotación de Wilfred Ndidi al minuto 45+1.

Sin embargo, la escuadra británica reaccionó con contundencia en los primeros compases del segundo tiempo, dándole la vuelta al marcador con los tantos de Yéremy Pino al minuto 50 y de Jean-Philippe Mateta al 54.