Informaciones en África vinculan a Thomas Christiansen con la selección de Ghana

A pocas semanas de disputarse los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027, un rumor se ha asomado fuertemente en la selección de Panamá con respecto al futuro del entrenador Thomas Christiansen.

Y es que desde África, diversos medios y sitios en redes sociales han especulado con una posible llegada de Christiansen a la selección de Ghana. De acuerdo con estos, la agencia y el propio entrenador habrían tocado la puerta del combinado de ‘Las Estrellas Negras’ para dirigirlos en un nuevo proceso, esto tras la salida del director técnico portugués Carlos Queiroz. Según estos sitios, una amplia lista de entrenadores nacionales en internacionales han mostrado interés en dirigir a Ghana y el nombre de Christiansen está entre ellos.

A pesar de ser un simple rumor, se ha hecho mucho eco a lo que podría ocurrir con el futuro del entrenador, quien recientemente renovó su contrato con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hasta el 2030, esto en busca de una nueva clasificación a un Mundial y demás torneos en el calendario.

El equipo ghanés no sería un completo desconocido para Christiansen, ya que meses atrás tuvo que estudiar al completo al conjunto africado debido a que se enfrentaron en la pasada Copa del Mundo 2026 durante la fase de grupos. En aquel compromiso, Ghana se llevó la victoria 1-0 en los últimos compases del encuentro.

Sumado a ello, el estratega español-danés cambió hace unos meses de agencia, siendo ahora representado por el grupo PHSPORT. El cambio de agentes usualmente va asociado en busca de un mejor equipo en un futuro, sin embargo esta opción de llegar a la selección de Ghana se ha mantenido en un simple rumor.

Semanas atrás el propio Christiansen, antes de estampar su firma en su nuevo contrato con la Fepafut, habló sobre las demás ofertas que le llegaron tras concluir el Mundial 2026, sin embargo debido a la afinidad y el cariño que existe entre la afición y el entrenador, así como también en el ecosistema de la federación, se decantó por firmar una nueva renovación.

Hay que recordar igualmente que en los próximos meses se estarán realizando las elecciones dentro de la Fepafut, por lo que la continuidad de Christiansen está condicionada a las decisiones que tome la nueva junta directiva, así como su nuevo presidente.