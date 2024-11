La selección de Panamá no da tregua y continúan preparándose a todo dar para el doble enfrentamiento que tendrán frente a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La provincia de Coclé nuevamente es el escenario de estos entrenamientos del equipo que dirige Thomas Christiansen. Debido a las constantes lluvias que siguen azotando el país, el equipo nacional tuvo que trasladar el entrenamiento a horas de la mañana, pero eso no fue excusa para ver el buen nivel de los jugadores y su buena sintonía durante los preparativos a los duelos contra los ticos.

También tuvo palabras de agradecimiento y confesó que se ha ido integrando bien al grupo. “Estoy muy feliz de estar aquí en Panamá, por esta oportunidad que estoy teniendo. Me he sentido muy acogido los compañeros, me han recibido bien”.