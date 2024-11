Entre las nuevas caras está Janpol Morales, quien milita en el CD Macará de Ecuador, siendo esta su segunda convocatoria con el equipo. Vale la pena destacar que fue citado por Christiansen para los duelos amistosos contra Estados Unidos y Canadá, pero por tema de visados no pudo asistir.

“He hablado con él y está en una situación, tanto profesional como personal. Hemos tomado la decisión mutua que no venga. No estoy decepcionado y entiendo su situación, me tengo que poner en su posición”.