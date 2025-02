La Liga de 15 del Atlético: Barça, Athletic, Rayo, Betis y Real, en el Metropolitano

Empatado el derbi contra el Real Madrid, a un punto del liderato del conjunto blanco, el Atlético de Madrid encara su particular Liga de 15 jornadas, sin depender única y exclusivamente de sí mismo para ser campeón, en un recorrido en el que asoma decisivo el Metropolitano, donde debe recibir al Barcelona, al Athletic Club, al Rayo Vallecano, al Betis o a la Real Sociedad, y donde aún se sostiene invencible en este curso.

“¿Quién es el tercero? ¿Nosotros? ¿Por qué? No sé porque somos los terceros (en la competencia por la Liga). Estamos en una posición muy buena, sigo insistiendo en que el Barcelona es el mejor equipo, ataca muy bien, tiene una velocidad increíble en sus futbolistas y aparte juega como equipo muy bien”, apuntó Diego Simeone al término del 1-1 en el Santiago Bernabéu, cuando un periodista lo relegó por detrás de Real Madrid y Barcelona en la pugna por el título.

El Atlético es segundo, suma 49 puntos, con 14 victorias, siete empates y nada más dos derrotas, pero está advertido por su inicio de la segunda vuelta: un triunfo, dos igualadas y un partido perdido. Son cinco de los últimos doce puntos. Ha perdido siete ya desde el ecuador del torneo, después de los ocho triunfos consecutivos que lo lanzaron hasta el anecdótico campeonato de invierno. En la primera vuelta dejó de sumar 13 puntos en total en 19 choques.

Al conjunto rojiblanco, el único equipo que ha sido capaz de ganarle la Liga al Real Madrid y al Barcelona en los últimos veinte años (en 2013-14 y 2020-21), le quedan siete encuentros como local y ocho como visitante, con la circunstancia de que la mayoría de los rivales de la mitad de la clasificación hacia arriba los recibe en su estadio, donde ha demostrado firmeza, no sólo esta temporada, sino ya mucho antes: de sus últimos 50 duelos allí, sólo perdió cinco.

Invencible en esta Liga en el Metropolitano

En su territorio, en el que ha sumado 30 de los 36 puntos disputados (nueve triunfos y tres empates en doce choques, con 23 goles a favor y siete en contra, aparte de siete encuentros imbatido en su portería y tan solo uno sin marcar ningún tanto, en el 0-0 con el Espanyol del pasado agosto), aguarda en cinco jornadas al Barcelona, tercero, metido de lleno en la competencia por el título, calificado por Diego Simeone como “el mejor equipo”.

Con el recuerdo del 1-2 de la victoria del último duelo del año en el estadio Olímpico Lluís Companys, también estará en juego la diferencia particular de enfrentamientos y goles que tan trascendente se presupone en una competición tan igualada como la actual. Un aviso para el Atlético: el Barcelona ganó en sus dos últimas visitas al Metropolitano, 0-1 en 2023 y 0-3 en 2024.

Antes, en tres citas, llegará el Athletic Club, el cuarto en la clasificación, ya sólo cinco puntos por detrás del Atlético, tras el empate del derbi y la victoria bilbaína por 3-0 sobre el Girona. Una prueba de fuego para el grupo de Diego Simeone, pero también para el conjunto de Ernesto Valverde. El Athletic venció el pasado curso allí en la Copa del Rey (0-1), pero ha perdido en 11 de sus últimas 13 visitas ligueras al Atlético. Las otras dos las empató a cero.

Al Metropolitano también acudirá el Celta (duodécimo), justo el sábado que viene, derrotado en sus últimos tres choques allí (1-0, 4-1 y 2-0). Sólo ha logrado 5 de los 33 puntos por los que ha competido en esta Liga lejos de Balaídos, con un triunfo, dos empates y ocho derrotas. En la primera vuelta, el Atlético ganó de forma agónica en Vigo por 0-1.

El Rayo Vallecano, sexto, en plena lucha por Europa, capaz de restarle dos puntos con merecimiento al Atlético en el primer tramo de la competición, es otro rival en su campo; igual que el Valladolid, en el fondo de la tabla y goleado 0-5 por el Atlético en el José Zorrilla, y que la Real Sociedad y el Betis, éste en la penúltima cita de la temporada.

Dos equipos peligrosos. Dentro de la irregularidad que expresan tanto el conjunto donostiarra como el verdiblanco, pese a sus potentes plantillas, con sus vaivenes en esta campaña, en la primera vuelta también fueron capaces de frenar al Atlético. La Real Sociedad empató 1-1 en el Reale Arena. El Betis lo desbordó en el Benito Villamarín (1-0).

Cinco de las visitas, del decimocuarto puesto para abajo

Al Atlético también le quedan ocho duelos como visitante. No es tan concluyente como en casa. En sus once encuentros hasta ahora a domicilio, el grupo de Simeone no ha ganado ni la mitad, cinco triunfos por cuatro empates y dos derrotas (1-0 con el Betis y 1-0 con el Leganés). Son 19 de los 33 puntos, con 15 goles a favor, 8 en contra y sólo cuatro imbatido: 0-1 al Mallorca, al Celta y al Athletic Club y 0-5 al Valladolid. No marcó ni con el Leganés ni el Betis.

Salvo el Girona, al que visitará en la última jornada (allí cayó la pasada campaña por 4-3); Osasuna (ha ganado en El Sadar en cada una de sus seis visitas más recientes) y el Sevilla, distanciado ahora de la zona de descenso, los otros adversarios a los que visitará el Atlético están en la lucha por la permanencia en la máxima categoría, todos del decimocuarto puesto para abajo de la clasificación ahora: Getafe, Las Palmas, Espanyol, Alavés y Valencia.

En su última salida, como en la primera vuelta en casa, el Atlético igualó 1-1 con el Real Madrid. “¿Ellos salen vivos también no? Nosotros venimos aquí para ganarles y no para salir vivos. Y lo hemos demostrado. Empatando en su cancha queríamos salir rápido para hacerles el segundo gol. Ese es el hambre y la fortaleza de este equipo y las ganas de competir y conseguir grandes cosas. Este es el camino”, advirtió el central uruguayo José María Giménez.

“Es una maravilla ¿no? (que esté tan apretada la competencia por LaLiga). Hay equipos muy jodidos y espérate que no se sume alguno más. Esto va a estar así hasta el final. Este partido era importante, pero no decisivo. Real Madrid y Barcelona se tienen que enfrentar (en la jornada 35) y aún queda mucho”, apuntó Marcos Llorente en la zona mixta del Santiago Bernabéu, antes de tres días libres, seis sin partido y con el Celta el próximo sábado en el Metropolitano.