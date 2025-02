En este inicio del Torneo Apertura 2025, ninguno de los dos equipos está pasando sus mejor momento en cuanto a resultados, sin embargo, las emociones y los goles no se harán esperar en este importante duelo e histórico en la competición liguera en Panamá.

Felipe Baloy, entrenador del Tauro FC fue una de las figuras en la conferencia de prensa y resaltó que él está consiente de que el equipo no está obteniendo los resultados esperados, pero que aún están a tiempo de revertir la situación.

“No es algo que no conozcamos, que el equipo no ha empezado de la mejor manera, pero sabemos que el rendimiento del equipo ha ido en alza. Eso nos da la confianza de que podemos darle la vuelta a la situación, daremos todo para que este sábado 8 de febrero sea el duelo de nuestro primeros tres puntos. Lo importante es que la confianza no se pierda”, expresó el técnico Baloy.