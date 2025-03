La Real Sociedad quiere soñar ante el Manchester United

La Real Sociedad y Manchester United, ambos inmersos en muchas dudas, reeditan este jueves, en la ida de los octavos de final, un choque europeo que lleva camino de convertirse en clásico de la última década, especialmente en la Liga Europa.

Los txuri urdin llegan a este duelo esperanzados e ilusionados, conscientes de que hacer algo bonito en Europa es posible, ahora que se han quitado el lastre de pasar una eliminatoria, objetivo que no logró en sus cuatro anteriores participaciones consecutivas en competiciones europeas.

Tras el batacazo del pasado domingo en Montjuic ante el Barcelona, los de Imanol Alguacil se agarran a firmar un buen encuentro ante los Diablos Rojos para que la moral suba, además de, lógicamente, dejar el partido lo más abierto posible para la vuelta en Old Trafford.

No será fácil, pero el técnico de Orio cuenta con la mayoría de la plantilla a su disposición para buscar la proeza de eliminar a un histórico como el United, contra el que se ha enfrentado seis veces en los últimos años.

El centrocampista croata Luka Sucic, baja en Barcelona, está recuperado, así como Mikel Oyarzabal, quien no disputó ni un minuto contra el Barcelona. Volverá a la convocatoria Take Kubo, baja por sanción el domingo, por lo que la Real podrá alinear a su once de gala.

Jon Pacheco será naja segura y quedan las dudas de Álvaro Odriozola y de Arsen Zakharyan, quienes apuntan a quedarse fuera también.

Son un total de seis los encuentros disputados entre ambos equipos, de los cuales tres se llevó el United, por dos empates a cero y una victoria para la Real, una muy especial por 0-1 en Old Trafford hace dos temporadas.

La Real venció en Manchester y perdió por el mismo resultado en San Sebastián, pero la diferencia de goles le permitió acabar por delante de los ingleses en la clasificación final del grupo, un precedente al que se aferran los txuri urdines para darse ánimos ante la eliminatoria.

Si el Manchester United quiere estar la próxima temporada en la Champions League y, por lo tanto, dar un impulso a sus maltrechas cuentas financieras, su mejor oportunidad, de hecho, la única, pasa por ganar esta Liga Europa. En cualquier otro contexto, costaría no dar a los ‘Red Devils’ el cartel de favorito absoluto en esta competición, pero la realidad dista mucho de eso.

Este United, eliminado de las copas domésticas (cayó este fin de semana contra el Fulham en la FA Cup), y más cerca del descenso que de la cabeza de la Premier League, no es favorito, es un gigante caído que por más que trata de levantarse no para de tropezar una y otra vez.

Ni siquiera Rúben Amorim, que había obrado milagros con el Sporting de Portugal, ha cambiado el rumbo de un equipo que bate récords negativos de su historia con el paso de las semanas y que ya no es ni un ejemplo fuera de él. Los cientos de despidos, los recortes de beneficios a empleados, el cierre del grifo a leyendas y las políticas de INEOS, la empresa que se hizo con el 27,7 % del club en diciembre de 2023, han hecho que el United ya no sea un modelo a seguir.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto no tiene goleador, con Joshua Zirkzee y Rasmus Hojlund completamente gafados. Han marcado doces goles entre ambos, siendo Bruno Fernandes el máximo goleador del equipo con once tantos. El otro artillero del equipo, Amad Diallo, está lesionado hasta final de temporada.

Además, el sistema de cinco defensas de Amorim no está dando frutos hasta el momento y su United ha amasado en Premier 18 puntos de 48 posibles, han marcado 21 tantos y recibido 27 en esos 16 partidos. Solo hay seis equipos en la Premier que hayan permitido tantos o más goles en el mismo periodo de tiempo.

Para este partido, Amorim no podrá contar con el ya mencionado Diallo, ni tampoco con Manuel Ugarte, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Johnny Evans y Kobbie Mainoo.

Sin Ugarte y sin Mainoo, una de las mayores preocupaciones de Amorim estará en el centro del campo, donde solo tiene sanos a Casemiro y a Christian Eriksen, dos jugadores muy lejos de su mejor estado y que sufrirán mucho con las transiciones.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Zubimendi, Sucic, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Yoro, De Ligt, Lindelof, Dalot; Casemiro, Eriksen; Fernandes, Garnacho, Hojlund.

Árbitro: Ivan Kružliak (SLO).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 18:45 CET (-1 GMT).