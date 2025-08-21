Aeropuerto de Isla Colón: ampliación de $6 millones busca devolverle su categoría internacional

La <b><a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil">Autoridad de Aeronáutica Civil</a></b> solicitó a la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto-de-la-asamblea-nacional">Comisión de Presupuesto</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> un traslado de partida de <b>$6 millones</b> destinados a la compra de <b>13 hectáreas de terreno</b> para la ampliación del <b>Aeropuerto José Ezequiel Hall de <a href="/tag/-/meta/isla-colon">Isla Colón, Bocas del Toro</a></b>, como parte de un plan de remodelación que <b>buscaría devolverle la categoría internacional</b>.El director de la entidad, <b>Rafael Bárcenas Chiari</b>, explicó que tras un accidente aéreo ocurrido meses atrás, el aeropuerto perdió su clasificación internacional. <i>'Hasta hace tres meses era internacional y ahora no. Le quitamos la calificación porque no es responsable mantenerlo con esa categoría después de un accidente aéreo con gente cruzando'</i>, indicó.Bárcenas aclaró además que la primera versión que circuló en los medios —según la cual un piloto habría tenido que esquivar a una familia que cruzaba la pista— era <i>'totalmente falsa y alejada de la realidad'</i>.Por el momento, <b>las operaciones del aeropuerto se mantienen restringidas: </b>el tránsito de aeronaves comerciales es de<b> 6:00 am a 6:00 pm</b> y para aeronaves privadas de <b>6:00 am a 10:00 pm</b> y <b>sin vuelos internacionales</b>, mientras se avanza en el plan de ampliación. La compra de las 13 hectáreas representa el <b>paso inicial para una remodelación</b> que permitiría recuperar la calificación internacional.El director de la Autoridad Aeronáutica Civil señaló que el proyecto también impulsará a otras instituciones a resolver problemas pendientes en <b>las comunidades aledañas, como la reubicación de un polideportivo, la eliminación de aguas servidas en asentamientos informales, la instalación de una llave de agua potable y la construcción de una carretera de acceso</b>.El crédito adicional fue aprobado con el apoyo unánime de los diputados de la comisión de presupuesto.