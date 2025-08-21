Aeropuerto de Isla Colón: ampliación de $6 millones busca devolverle su categoría internacional

La Autoridad de Aeronáutica Civil solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida de $6 millones destinados a la compra de 13 hectáreas de terreno para la ampliación del Aeropuerto José Ezequiel Hall de Isla Colón, Bocas del Toro, como parte de un plan de remodelación que buscaría devolverle la categoría internacional.

El director de la entidad, Rafael Bárcenas Chiari, explicó que tras un accidente aéreo ocurrido meses atrás, el aeropuerto perdió su clasificación internacional.

“Hasta hace tres meses era internacional y ahora no. Le quitamos la calificación porque no es responsable mantenerlo con esa categoría después de un accidente aéreo con gente cruzando”, indicó.

Bárcenas aclaró además que la primera versión que circuló en los medios —según la cual un piloto habría tenido que esquivar a una familia que cruzaba la pista— era “totalmente falsa y alejada de la realidad”.

Por el momento, las operaciones del aeropuerto se mantienen restringidas: el tránsito de aeronaves comerciales es de 6:00 am a 6:00 pm y para aeronaves privadas de 6:00 am a 10:00 pm y sin vuelos internacionales, mientras se avanza en el plan de ampliación.

La compra de las 13 hectáreas representa el paso inicial para una remodelación que permitiría recuperar la calificación internacional.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil señaló que el proyecto también impulsará a otras instituciones a resolver problemas pendientes en las comunidades aledañas, como la reubicación de un polideportivo, la eliminación de aguas servidas en asentamientos informales, la instalación de una llave de agua potable y la construcción de una carretera de acceso.

El crédito adicional fue aprobado con el apoyo unánime de los diputados de la comisión de presupuesto.