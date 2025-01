“Mi familia y mis amigos ya saben mi decisión. No podía esperar. Firmaré un contrato con el Santos. Quiero dar las gracias a mis seguidores de todo el mundo que me apoyaron en todo este tiempo. Hace 12 años desde que me fui, pero mis sentimientos con el club y sus aficionados nunca han cambiado”, fue parte del mensaje de Neymar en redes sociales confirmando su regreso al club de sus amores.

“Necesito volver a jugar. Y solo un club como el Santos me puede proporcionar el amor que necesito para los próximos retos de los próximos años. Y todo el mundo, independientemente del club que sea, entiende bien a qué me refiero. Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida. Le agradezco mucho a todos los que me apoyaron en los momentos más difíciles. No fueron pocos”, expresó Neymar.