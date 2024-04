“Tenemos que estar preparados, no sabremos quién juega ni como juegan hasta antes del partido. Tenemos que hacer las cosas mejor que en el primer partido, ellos lo hicieron bien y tenemos que ajustar cosas”, expresó Guardiola.

A diferencia del año pasado, era más recurrente ver a un 4-3-3 con un Benzema más suelto que jugaba por todo el campo y no solo se mantenía como delantero centro.

“Ellos nos conocen y hay que estar pendiente, encontrar alguna sorpresa como hizo Carlo Ancelotti. El año pasado el Real Madrid tenía muy buen equipo. Benzema, que se movía por todas las posiciones, y Modric jugaba más, pero lo que jugó en el Bernabéu fue fantástico. Cuando digo las cosas positivas del Real Madrid, la gente no me cree. Siempre he tenido buena imagen de ellos”, lanzó Guardiola.