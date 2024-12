En el podcast Desmontadito , del cocinero Dani García, Guardiola afirmó que no tendría energía para empezar de cero en otro club, pero no le cerró la puerta a dirigir a una selección nacional en un futuro lejano.

“No voy a coger a otro equipo. No hablo del futuro, futuro..., pero lo que no voy a hacer es dejarlo (el Manchester City) para irme a otro país. Ya no tendré energía. Pensar en volver a empezar, en todo el proceso de entrenamiento... Uff. Una selección nacional sí, pero es diferente, no es el día a día”, así de contundente se mostró Guardiola con respecto a su futuro.