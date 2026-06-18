Primer tiempo | México domina la posesión, pero Corea del Sur resiste en Guadalajara

Las selecciones de México y Corea del Sur protagonizaron un primer tiempo equilibrado y de alta intensidad este jueves 18 de junio en el estadio de Guadalajara, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ambos equipos llegaron al encuentro con tres puntos, tras haber ganado en su debut mundialista, por lo que el compromiso tenía valor clave en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Desde los primeros minutos se observó un duelo dinámico, con constantes intercambios de balón y transiciones rápidas entre ataque y defensa.

México intentó imponer condiciones mediante las acciones de Raúl Jiménez, Alexis Gutiérrez, Érick Álvarez y Roberto Alvarado, mientras que Corea del Sur respondió con velocidad y presión sobre la salida mexicana.

La primera acción polémica llegó temprano cuando Alexis Gutiérrez cayó al césped tras una fuerte entrada. El árbitro mostró tarjeta amarilla al defensor surcoreano Kang Jin, por la infracción sobre el jugador mexicano.

Aunque el encuentro se desarrolló mayormente en la mitad de la cancha durante los primeros compases, ambos equipos generaron ocasiones claras de gol. Al minuto 7, el portero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu, evitó la caída de su arco al detener un disparo peligroso de Gutiérrez.

La respuesta asiática llegó poco después. Al minuto 9, Corea estuvo cerca de abrir el marcador, pero el guardameta mexicano Raúl Rangel intervino oportunamente para mantener el empate.

Con el paso de los minutos, México logró controlar más tiempo la posesión gracias al trabajo de Álvarez y Alvarado en el mediocampo. Sin embargo, los surcoreanos continuaron generando peligro y estuvieron cerca de anotar al minuto 15, cuando una intervención defensiva mexicana salvó sobre la línea una acción que parecía terminar en gol.

Una de las oportunidades más claras para el conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó al minuto 19. Julián Quiñones encontró espacio dentro del área, pero Kim Seung-gyu respondió con una atajada que evitó el primer tanto del encuentro.

El duelo también estuvo marcado por varias reclamaciones. Erik Lira expresó en repetidas ocasiones su inconformidad por algunas acciones de los jugadores surcoreanos y terminó recibiendo una tarjeta amarilla durante el tiempo añadido de la primera mitad.

En los minutos finales del primer tiempo, Corea del Sur mostró mayor precisión en sus aproximaciones ofensivas y obligó a la defensa mexicana a mantenerse alerta. El árbitro concedió cuatro minutos de reposición, periodo en el que ambos equipos buscaron romper la igualdad sin éxito.

Incluso el seleccionador mexicano Javier Aguirre fue advertido por el árbitro al minuto 44 debido a sus gritos fuera de la cancha, aunque el estratega tomó la situación con tranquilidad.