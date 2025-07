“Hubo algunos rendimientos individuales que me gustaron mucho, me voy contento por eso. Nosotros sabemos que nuestro principal déficit es el estado físico. Nosotros hoy no tenemos un estado físico que nos permita competir un partido de alto rendimiento y ahí es donde tenemos que apuntar porque desde ahí parte todo. Si nosotros no podemos sostener el partido desde el punto físico, no existe la táctica, no existe la técnica, no existe nada, y eso es lo que nos ocupa ahora”, detalló Pipino.