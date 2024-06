Sofascore une fuerzas con Zico y desvela su galardón de Jugador de la temporada

El sitio de estadísticas deportivas, Sofascore, anunció la nueva asociación con la leyenda del fútbol brasileño Zico. El dúo une fuerzas en un proyecto para otorgar el premio de Sofascore Player of the Season.

“El fútbol es más que un simple juego; es un viaje alimentado por sueños y sostenido por la persistencia. El premio de Sofascore Player of the Season refleja el esfuerzo que cada jugador pone para alcanzar sus objetivos”, anunció la leyenda del fútbol Zico, añadiendo: “Estoy orgulloso de asociarme con Sofascore para renovar un campo en mi academia, en la que comenzará el viaje de la nueva generación de estrellas del fútbol”.

El premio de Sofascore Player of the Season honra la excelencia y determinación constantes demostradas a lo largo de toda la temporada, abarcando 50 ligas de todo el mundo. Este premio reconoce el esfuerzo y compromiso constantes que lleva a los jugadores a sobresalir. El algoritmo de Sofascore simplifica los datos globales del jugador en un número definitivo, reflejando no sólo la habilidad de un jugador, sino también su búsqueda incesante de la excelencia.

Zlatko Hrkać, director ejecutivo de Sofascore, puso énfasis en la responsabilidad de la plataforma de deportes global para allanar el camino a los jugadores jóvenes: “Esta iniciativa va más allá de homenajear a las estrellas actuales; queremos inspirar a los futbolistas del futuro. En los deportes, cada esfuerzo te acerca un paso más a la realización de tus propios sueños”.

Hrkać añadió: “Tradicionalmente, los premios conmemoraban momentos efímeros de excelencia. No obstante, el premio de Sofascore Player of the Season honra la excelencia y determinación constantes demostradas a lo largo de una temporada completa”.

En estos momentos, Panamá está teniendo un buen desempeño internacional. El panameño Tomás Rodríguez, quien juega para el Monagas de Venezuela, está teniendo un buen inicio de temporada.

El delantero ha conseguido ocho goles en 13 partidos, logrando un sólido promedio de Nota Sofascore de 7.38 y consolidándose como uno de los jugadores más influyentes en la liga.