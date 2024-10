La española María Antonia Toña Is Piñera será la encargada de dirigir el nuevo ciclo en esta selección, de cara a la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Toña Is, de 58 años, cuenta con licencia UEFA PRO, así como un título superior de director deportivo. Quizás su distinción individual más importante llegó en el 2018 cuando fue nominada para los Premios The Best de la FIFA, por su gran temporada que hizo en las inferiores con la selección femenina de España.