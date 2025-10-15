Trump advierte: Podría quitarle la sede del Mundial 2026 a Boston, pero la FIFA es quien lo determina

Parece ser que un Mundial sin polémica, no es un Mundial. En las últimas semanas, mucho se ha estado hablando sobre las ciudades sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no por su fútbol, sino por la inseguridad que hay en alguna de sus ciudades, precisamente en Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con quitarle a Boston la oportunidad de organizar los partidos del certamen mundialista, esto luego de los constantes disturbios que han ocurrido cerca de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario se refirió sobre la alcaldesa de Boston, Michelle Wu y la calificó de “inteligente” pero de “izquierda radical”.

“Quiero a la gente de Boston y sé que las entradas están agotadas. Pero su alcaldesa no es buena. Están tomando control de partes de Boston. Podríamos recuperarlas en unos dos segundos”, señaló Trump durante un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei.

A pesar de estas palabras, no se sabe concretamente a que se refería sus palabras con tomarse algunas zonas de Boston. Recordar que días atrás se produjeron arrestos relacionados con una protesta propalestina, el cual se tornó violenta en Boston Common.

El Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, casa de los New England Patrios de la NFL y de los New England Revolution de la MLS, será sede de algunos duelos de la fase de grupos del Mundial 2026, así como también albergará un duelo de los dieciseisavos de final y un encuentro de los cuartos de final. Este recinto se encuentra a unos 48 kilómetros de Boston.

Aunque estas palabras de Trump han resonado en el ámbito deportivo, la realidad es que tan solo la FIFA tiene la potestad de cambiar alguna sede, algo que parece ser poco probable a tan solo ocho meses del inicio del torneo mundialista, el cual tendrá un total de 104 partidos.

En total son 11 ciudades de Estados Unidos (más tres de México y dos de Canadá) los que estarán siendo sedes del Mundial 2026. “Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si percibo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el director de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘Mudémonos a otra sede’, y lo harían”, enfatizó Trump.

Meses atrás, durante la disputa de la Copa Oro 2025, hubo conflictos precisamente en Los Ángeles, ciudad que también será sede para el torneo mundialista. Debido a estas incidencias, la selección de México tuvo que mudar su concentración y existió serio peligro de mover de sede algunos juegos del equipo, sin embargo todo quedó en un susto y el torneo se desarrolló de manera normal.

Hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado ante estos hechos, pero será cuestión de tiempo para encontrar un desenlace final a esta situación.