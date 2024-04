Vale la pena destacar que el propio Xavi señaló el pasado febrero tras la dura derrota ante el Villarreal en casa 3-5 que no seguiría al frente del equipo como técnico y dejaría el cargo al final de la presente temporada. Ya sea por obras del destino o no, lo cierto es que desde esta noticia existió un cambio de dinámica, resultados y modo de juego en el equipo.

“La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador”, afirmó Xavi.

En la conferencia de prensa, Xavi habló sobre los puntos que lo llevaron a cambiar de opinión y expresó que “rectifica es de sabios”. “Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto. Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta”.

“El staff seguirá con el equipo que estamos. Tengo unos compañeros muy preparados, profesionales, culés de cuna... estamos muy agradecidos con Laporta y Deco por habernos escuchado y esperado para poder entrenar al club que queremos. No sé de donde sale esta información pero no hay ningún retoque con respecto al staff ”, aseguró.

“No ha sido una decisión sencilla de tomar. Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado... en tres meses he visto a los jugadores, al staff ... he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero”.

“Fue la correcta (decisión de no continuar en febrero) y lo que necesitaba el equipo, pensando en el bien del club. No lo hice por egoísmo, todo lo contrario, y así lo transmití al presidente. Ahora siento todo lo contrario, creo que el proyecto no ha terminado, la plantilla y la confianza del presi y de Deco, si no no tendría ningún sentido. Esto me ha hecho cambiar, tengo fuerzas para seguir, y rectificar es de sabios”, expresó Xavi.