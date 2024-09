Gary Stempel, el galardonado técnico del fútbol panameño

Unido a ello, están sus logros como técnico que se dicen en forma ‘rápida y furiosa’, pero que han costado mucho ‘sudor, lágrimas y sacrificios’ porque si hay una verdad, es que el deporte panameño aún no madura.

Intento fallido

Esta situación trajo como resultado de que Gary Stempel se viera prácticamente en la calle, ya que había renunciado a su trabajo de diez años con el club inglés, y no había nada planteado en el horizonte.

No obstante, nunca se llegó a buen puerto con la propuesta, por una serie de problemas que se dieron a nivel administrativo, además de que el INDE para ese entonces, no contaba con muy buen respaldo económico.

De mesa de billar a...

“Seguí trabajando y tocando las puertas de los diferentes clubes hasta que vino Panamá Viejo, con el dirigente Tito Mock, que le gustó mucho el proyecto, y me ofreció encargarme del equipo”, sostuvo.

“Empecé a tocar puertas, pero en ese momento el fútbol tenía una comisión normalizadora y el fútbol profesional estaba dividido. Era un desastre; no era el mejor momento para tratar de empezar algo”, indicó.

Reconocimientos imperial

Ha tenido varios reconocimientos en su carrera, como el de dirigir al CD Águila, de la primera división salvadoreña; y en 2011, a la selección sub-17 de Guatemala.

También tuvo la oportunidad de estar al frente de la selección absoluta nacional en varias ocasiones, y de otros clubes en la liga panameña.

No obstante, uno de los mayores reconocimientos que se le ha otorgado se dio fuera de las canchas, aunque fue por lo hecho dentro de ellas.

En 2019 le fue otorgada la Orden del Imperio Británico (Most Excellent Order of the British Empire) por su servicio a la juventud y al deporte en Panamá, el cual le fue entregado por la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. En tanto, las salvas y loas que ha recibido en su país solo se han hecho por parte de los fanáticos, de los propios equipos y de la prensa en general, porque de parte de las organizaciones federadas y de las autoridades, ni el saludo.

Sin embargo, esas son tonteras y pequeñeces para un hombre que está intrínsecamente comprometido con el deporte panameño, aunque con bajo perfil.

Quienes conocen a Stempel saben que ese siempre ha sido su norte, porque está convencido de que “lo que salva a Panamá y lo seguirá salvando en todos los deportes, es el biotipo de sus atletas” y, por ellos, hay que seguir trabajando.