Ghana despide a su director técnico a menos de 80 días del Mundial 2026

La selección de Ghana anunció este lunes 30 de marzo la destitución de su entrenador, Otto Addo, a menos de 80 días del inicio del Mundial 2026, en una decisión marcada por los recientes malos resultados y el bajo rendimiento del equipo en partidos amistosos.

La Asociación de Fútbol de Ghana confirmó la salida inmediata del técnico mediante un comunicado oficial, en el que agradeció su trabajo y le deseó éxito en sus futuros proyectos, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la decisión.

El despido se produce tras una serie de resultados negativos, incluyendo derrotas ante Alemania y Austria, que se suman a una racha de cuatro caídas consecutivas y apenas dos victorias en los últimos doce encuentros.

A esto se habría añadido una creciente falta de confianza del plantel hacia el entrenador, según reportes cercanos a la federación.

Addo, de 50 años, asumió su segundo ciclo al frente del equipo en 2024 y logró clasificar a Ghana a su segundo Mundial consecutivo, tras haber dirigido también el proceso rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, su balance final dejó más dudas que certezas, con ocho victorias y nueve derrotas en 22 partidos.

La salida del técnico deja a las “Black Stars” en un escenario de incertidumbre a pocas semanas de la Copa del Mundo, donde integran el Grupo L junto a Panamá, Inglaterra y Croacia.

Precisamente, el debut de la selección panameña será frente a Ghana el próximo 17 de junio, en uno de los encuentros más esperados para el conjunto canalero.

Antes del torneo, Ghana tiene previsto disputar un amistoso el 22 de mayo ante México como parte de su preparación, mientras la federación trabaja contrarreloj para definir al nuevo seleccionador que asumirá el reto de dirigir al equipo en la cita mundialista.