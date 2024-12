Héroe en la India: el país recibe al nuevo campeón del mundo de ajedrez

La India ha recibido a quien denominan como su nuevo héroe. El día de ayer Dommaraju Gukesh regresó a su país natal luego de ser coronado como el nuevo campeón del mundo de ajedrez más joven de la historia. Al llegar a Chennai, su ciudad natal, el ajedrecista fue recibido como toda una celebridad.

Fueron cientos de aficionados y decenas de cámaras de televisión que se concentraron en la zona del aeropuerto de Chennai para capturar le llegada triunfal de Gukesh quien el pasado jueves venció al chino Ding Liren y le arrebató el título de campeón mundial.

“Significa mucho poder traer el trofeo a India”, dijo el joven de 18 años a los periodistas, portando collares de flores al cuello y el trofeo de campeón en sus manos.

“Puedo ver el apoyo y lo que representa para India. Estoy feliz de estar aquí”, agregó.

Después de 13 retadoras partidas Gukesh y su contrincante Ding, de 32 años, tenían un igualado puntaje de 6,5 (poseían dos victorias cada uno y nueve empates). Ambos se encontraron en el salón de juego en el Hotel Equarius en Singapur para definir quién sería el campeón mundial. En caso de repetir una igualdad, los jugadores deberían presentarse al día siguiente para participar de una batería de partidas rápidas (a 15 y 10 minutos por rival) y blitz (3 minutos) hasta definir un ganador. Pero no fue el caso.

Los expertos esperaban terminar la 14ª partida del match a un final de tablas (empate) por las escasas piezas que había en el tablero (nueve), pero de forma imprevista y después de cuatro horas de juego, el campeón mundial de 32 años colapsó.

En el movimiento 52 realizó una jugada denominada “con la precisión de un aficionado”, según Infobae. De esa forma, falló el cálculo y seis desplazamientos después, se vio obligado a extender su mano en señal de abandono lo cual significaría el fin de su reinado de 20 meses. El match quedó 7,5 a 6,5 definiendo entonces la victoria de Gukesh con tan solo 18 años.

“Me quedé totalmente en shock cuando me di cuenta de que había cometido un error; lo primero que vi fue la expresión de mi rival que se mostraba feliz y emocionado. Ahí me di cuenta de que me había equivocado”, dijo el ahora excampeón mundial, el chino Liren, durante la rueda de prensa tras el final de la partida.

“Cuando me di cuenta del error de Ding, probablemente fue el mejor momento de mi vida”, expresó Gukesh. “Ahora estoy viviendo un sueño. Me gustaría dar gracias a Dios, porque este viaje comenzó primero con mi clasificación, luego con el torneo de Candidatos que me permitió llegar hasta aquí ¡Y han sucedidos tantos milagros que sólo ha sido posible, gracias a Dios!”.

El campeón mundial recibió una suma de dinero de 1,3000,000 dólares y una bolsa de premios que ascendió a dos millones y medio, y que entre sus patrocinadores se distinguió la empresa tecnológica Google.

Gukesh recibió las felicitaciones de otros ajedrecistas como el ruso Garry Kasparov quien escribió en X: “Mis felicitaciones a @DGukesh por su victoria; ha llegado a la cima más alta de todas: ¡hacer feliz a su madre!”.