La Junta Directiva de la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Carreras de Panamá, APPUCAPA, celebró el pasado martes su reunión mensual, en cuya cena asistió como invitado especial la gloria del sillín panameño Laffit Pincay Jr, quien departió con los directivos del importante gremio hípico, en un ambiente rodeado de gran armonía y camaradería.

El encuentro fue presidido por el presidente de APPUCAPA, Dr. Monty Motta, acompañado de miembros de la junta directiva, entre ellos el magister Bartolomé Mafla Herrera, vicepresidente, Dr. José Miguel Alemán, fiscal y el licenciado Luis Sherly, quien funge como secretario.

Pincay, que se encontraba en Panamá, tras asistir al Hipódromo Presidente Remón en conmemoración de la celebración de la versión 13 del Clásico que lleva su nombre, dijo presente a dicha invitación de APPUCAPA, junta a su hijo y su amigo de infancia, Emilio “Papito” Arosemena, donde expuso en el largo convivio un gran número de anécdotas y sobre su vida actual.

La Reunión fue una cita ordinaria de los regentes de APPUCAPA, donde en su agenda se trataron aspectos muy importantes de la actividad hípica panameña, en cuyos puntos se incluyeron lo casos relacionado a los dopajes en el Hipo Remón, cita con la Comisión Nacional de Carreras, donde asistirán junto a la Sociedad de Dueños de Caballos, la visita de funcionarios de la Contraloría General de la República al Hipo Remón y realizar algunas reformas al Reglamento del gremio.

Entre dichos temas el que se trató con mayor acento fue el relacionado a los dopajes, aspecto éste donde se quiere que se sea muy estricto, con algunas recomendaciones en cuanto a la búsqueda de las sustancias prohibidas, en cuyo procedimiento se cree que hayan algunas fallas actualmente.

Casualmente para abordar más a este tema, se pidió junto a la Sociedad de Dueños de Caballos una reunión con el licenciado Benito Fisher, presidente de la Comisión Nacional de Carreras, fijado para el lunes o martes de la semana entrante.

“Vamos a ver los expedientes viejos, para ver en que van a quedar los castigos y los expedientes nuevos que han multado a las personas, que es lo que están haciendo, porque no estamos contento con la manera que se están manejando, tienen un positivo del laboratorio, pero no vemos certeza del castigo, no vemos ningún tipo de castigo, entonces de que nos sirve que estamos cantando las muestras y detectando el dopaje, si no hay la certeza del castigo, para que de esta manera les hagan cambiar la forma de manejar los caballos”, manifestó el presidente de APPUCAPA, Monty Motta.

Motta dijo que en unión de la Sociedad de Dueños de Caballos se envió una nota a la Empresa Operadora y la Secretaría de Carreras, para que se conformen los grupos de ejemplares ganadores de una carrera y no ganadores, tanto nacionales como importados, tomándose como base para el premio a la categoría más alta.

“Igualmente entrarían en esta creación de lotes o grupos, los ganadores de dos y tres carreras contra los ganadores de una, con un castigo del peso a los equinos con mayores triunfos, no habiendo ninguna variación en cuanto a los premios, ya que se dividirían las carreras con estas fusiones, y se llenaría el vacío que muchas veces por falta de participantes en dichos lotes, se dejan de correr a un sin número de ejemplares”, concluyó Motta.