Controversia entre gremios hípicos por plan de apertura postpandemia 

Cuatro diferentes gremios hípicos suscribieron una carta dirigida al apoderado general de hípica de Panamá, Lucas Alemán, cuyo objetivo principal es la de expresar su sorpresa por la inconsulta presentación del plan de apertura de carreras del Hipódromo Presidente Remón.

La misiva, fechada 14 de mayo de 2020, es el resultado de un consenso entre Monty Motta, presidente de la Asociación de Propietario de Pura Sangre de Carreras de Panamá (Appucapa); Américo Martínez, presidente de la Unión de Preparadores; Vicente Prescot, por Aproturf y Lorenzo Lezcano, actual presidente de la Unión de Jinetes de Panamá.

“Manifestamos que fuimos obviados y no convocados para la revisión y aportes al mismo (plan de apertura de carreras del Hipódromo Presidente Remón), hecho por la Sociedad de Dueños de Caballo, ignorando acuerdos previos donde teníamos establecido pautas y condiciones para el mismo; ya que al final del día tenemos una causa común, donde jamás se vulneraría a cada uno de los gremios que suscriben este documento”, expresaron en la carta.

Adicionan que el Ministerio de Salud (Minsa) tiene las medidas para cada industria, actividad y empresa, pero jamás se puede esbozar o hablar colegiadamente del tema, cuyo plan es totalmente inconsulto y que raya en el desconocimiento e irrespeto por ignorar acuerdos suscritos.

Motta acotó: “nosotros no estamos de acuerdo, lo que habíamos hablado era que se llevara el protocolo de ODERE y una vez teniéndolo, trabajar todos los gremios en hacer un solo escrito para entregárselo a la ministra y al secretario de Salud y partir hacia la próxima apertura del Hipódromo, no de esta manera, un protocolo que no conocemos, que no sabemos de donde salió”.

Finalmente, los cuatro gremios manifiestan que lo único que buscan es el renacer de la hípica panameña, ante la paralización de la actividad ecuestre, motivada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).