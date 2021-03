Partes interesadas se quejan de actuación antideportiva del jinete Lorenzo Lezcano

Una misiva ha enviado este lunes, el Dr. Monty Motta al presidente de la Comisión Nacional de Carreras, en la cual hace referencia de su disconformidad con la actuación del jinete Lorenzo Lezcano, al afectar seriamente el desempeño de su yegua ‘Queen Grace’, hecho ocurrido en las séptima carrera del pasado sábado en la pista del Hipódromo Presidente Remón.

En sus primeras líneas Motta manifiesta que en calidad de propietario de la yegua afectada, desea poner en autos de conocimientos lo que ha sido el tema viral de la hípica, el cual llena de disgusto y vergüenza a los que creen y trabajan por el bienestar de esta actividad.

El hecho sucedido durante la celebración del Clásico Ernesto Navarro Diez y Familia Navarro; entre el jinete Jesús Barría quien montaba la yegua ‘Queen Grace’ y su colega Lorenzo Lezcano a ‘Miss Conveyance’, en el tramo entre los 750 y 600 metros, donde Lezcano iba en la cuarta línea de carrera cuando se abrió un claro y el Jinete Barría iba tratando de entrar por el referido claro, chequea otra vez y Lezcano empieza a bajar a segunda y tercera línea; chequea una segunda y una vez entra entre los 500 y 600 metros y lo cierra totalmente.

HÍPICA // Disconformidad con la actuación del jinete Lorenzo Lezcano, al afectar seriamente el desempeño de su yegua ‘Queen Grace’, hecho ocurrido en las séptima carrera del pasado sábado en la pista del Hipódromo Presidente Remón. pic.twitter.com/tovSgnLCn5 — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) March 8, 2021

Jubilados y pensionados exigen aumento en el pago de sus pensiones Lee más

Según narra Motta, lo ocurrido trae como consecuencia que su yegua se pare en seco y se estrelle contra la baranda y casi pierda su Jinete, maniobra de Lezcano que también pudo lesionar su yegua, como también el efecto dominó, al ocurrir una situación así, donde podría tener como consecuencias resultados funestos.

“Fue una conducta y actuación antideportiva, irresponsable y temeraria del Jinete Lezcano, ya que fue reiterativo lo que hizo en la pista, nuestra pregunta es: si se hubiera lesionado la yegua o el Jinete Barría, cuál sería la cara de tan noble deporte por conductas tan cuestionables”, dijo el afectado.

“El Jinete Lezcano, tiene la experiencia y pericia por lo cual conoce y sabe perfectamente, que lo que hizo a todas luces fue con conocimiento de causa y conociendo los posibles resultados, los cuales podrían ser los que acontecieron o lesiones y en el peor de lo casos la muerte tanto de Barría como de “Queen Grace”; y en leguaje legal entiendo esto es premeditación alevosía y ventaja ya que nadie espera eso de sus colegas; actuaciones torticeras”, manifestó Motta.

Adiciona que si no se da una sanción ejemplar, esto continuará ocurriendo, razón por la cual solicita que no se haga caso omiso del incidente y que el jinete Lezcano merece castigo enérgico y ejemplar, por lo que solicitó sea suspendido por lo menos por 24 reuniones, ya que no hubo seguridad Jurídica para quienes apuestan y mucho menos para los equinos y jinetes al igual que para los propietarios.

“No debemos esperar lesiones y resultados de muerte para poner y ejercer las acciones coercitivas, para evitar lo sucedido y que se hagan valer los derechos de los afectados”, manifestó Motta.

Defensa de Martinelli Linares insiste en recurso de nulidad contra tribunal guatemalteco Lee más

Finalmente instó a que los miembros de la Comisión Nacional de Carreras, en su reunión semanal, observen el video y que sean respetadas la vida e integridad personal tanto del jinete como de los ejemplares de carreras, para poner y ejercer las acciones coercitivas, para evitar lo sucedido y que se hagan valer los derechos de los afectados y de ser necesario la narración del jinete Barría.

La misiva presenta copias al Ing. Bernabe Peréz, (presidente de la Sociedad de dueños de caballos de Panamá); Carlos de Oliveira, (Hípica de Panamá, S.A.); Lorenzo Lezcano, (Sindicato de jinetes de Panamá) y al Dr. Arturo Wong, (regente de la Asociación Panameña de propietarios de Turf).