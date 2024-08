‘Jaque Doble’ inmortaliza su nombre al conquistar la Triple Corona Nacional de Potrancas

‘Jaque Doble’ una vez abierta las portezuelas salió por delante y se fue a una cerrada lucha con ‘Cumbia Pa Ti’ a la que dominó en los primeros 900 metros, para luego soportar al entrar a lo derecho el avance de ‘Noche de Cumbia’ y ‘Solita’, las que no fueron contendoras en la etapa final de la prueba, ganando la carrera con mucho en reserva, demostrando marcada superioridad sobre sus rivales.

Un evento de doble connotación

Novena Triple Coronada

Acto protocolar

Hablan los protagonistas

Posterior a la entrega de premios hizo uso de la palabra José Carrillo, quien expresó: “primeramente para nosotros es un honor muy grande hacer esta victoria, hacer triple corona y más en un clásico de la familia Arango, tengo aquí al lado a don Fernando, el ‘Bob’ que siempre lo admiramos y le enviamos un abrazo y la familia que siempre está presente en todos los eventos y las amistades”.

Adicionó, “La verdad es un honor muy grande para nosotros, quiero agradecer al equipo de trabajo, la confianza que nos dio ‘Fito’, no fueron semanas fáciles, el jinete también hizo un tremendo trabajo y me dio un detalle también con sus hijos vestidos del Stud, a mi familia que no pudo estar presente hoy y en mi equipo de trabajo tremendo, y que sigamos adelante con la yegua y vamos para el Caribe”, concluyó Carrillo.

A nombre de la familia homenajeada Anibal Galindo manifestó lo siguiente: “gracias, muchas gracias a nombre de la familia Arango, muchos de ellos presentes, en nombre también de amigos de la familia Arango allegados aquí presentes, en nombre de Don Lul, de Don Beby y Roberto, muchas gracias a Hípica de Panamá por dedicarle a la familia una vez más este clásico tan importante”.

“En nombre de todos, al señor Carrillo propietario de la yegua ganadora, al entrenador que es señor Ocaña, amigo nuestro, parte de la familia, al jinete Luis Arango, a todo el equipo, nosotros los hípicos sabemos lo que cuesta ganarse una carrera y un clásico y esta ocasión Triple Coronada, los felicitamos, que sigan los éxitos y muchas gracias por toda la familia”, finalizó Galindo.