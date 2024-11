Janpol Morales: ‘Haré todo lo posible por seguir siendo llamado a la selección’

La selección de Panamá no da tregua y continúan preparándose a todo dar para el doble enfrentamiento que tendrán frente a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La provincia de Coclé nuevamente es el escenario de estos entrenamientos del equipo que dirige Thomas Christiansen. Debido a las constantes lluvias que siguen azotando el país, el equipo nacional tuvo que trasladar el entrenamiento a horas de la mañana, pero eso no fue excusa para ver el buen nivel de los jugadores y su buena sintonía durante los preparativos a los duelos contra los ticos.

En el entrenamiento de hoy 11 de septiembre, pasó por los micrófonos la gran novedad de la convocatoria, Janpol Morales y junto a él también habló el defensor Gabriel Brown, quien tiene la oportunidad de suplir la banda izquierda que dejó Eric Davis por lesión.

Morales, quien milita en el Macará de Ecuador, señaló que es una oportunidad importante recibir esta convocatoria y que “haré todo lo posible por seguir siendo llamado a la selección”.

También tuvo palabras de agradecimiento y confesó que se ha ido integrando bien al grupo. “Estoy muy feliz de estar aquí en Panamá, por esta oportunidad que estoy teniendo. Me he sentido muy acogido los compañeros, me han recibido bien”.

Morales fue convocado para los duelos amistosos frente a Estados Unidos y Canadá, pero debido a la documentación no pudo unirse al seleccionado. Una vez confirmada esta versión, Morales se mostró feliz de al fin concentrarse con el equipo nacional.

“En los otros partidos no pude estar por la documentación, pero gracias a Dios se dio esta vez y estoy agradecido por la oportunidad que me está dando el cuerpo técnico”, expresó el jugador.

Por otra parte, Brown, uno de los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en ser considerados por Christiansen para esta convocatoria, se mostró convencido de poder hacer las cosas bien con el equipo y ganarse un puesto.

“Creo que vengo haciendo las cosas bien en club (Árabe Unido), estoy agradecido con Dios por esta oportunidad. Siempre he aportado lo mejor de mí en el club y estos son los frutos por el trabajo”.

El jugador del Expreso Azul, busca hacerse un lugar en el lateral izquierdo, lugar que tuvo que ceder el habitual Eric Davis por lesión. “Lastimosamente es una posición que hace falta en Panamá (lateral izquierdo) y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para obtener ese puesto”, aseguró Brown.

La selección de Panamá se volverá a ejercitar este martes 12 de noviembre con la misión de seguir preparando el duelo frente a Costa Rica del próximo jueves 14 de noviembre.