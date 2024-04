La Eurocopa promete un torneo excelso

La mayoría de los protagonistas consagrados, a quienes hemos visto en la Champions como mejores jugadores europeos, así como la pujante nueva camada de jóvenes estarán participando con alguna de las 24 selecciones nacionales en su pretensión por consagrarse en un momento de identificación deportiva tan particular con su país.

1960, ambiente de guerra fría

Si la Copa Mundo tuvo en su primera versión, Uruguay 1930, el desplante de los principales países europeos –entre ellos Inglaterra e Italia (a excepción de Francia)– que no acudieron a la cita, a la primera convocatoria de la llamada hoy Eurocopa se negaron a participar 16 países de los 33 que formaban en aquel entonces la UEFA. En el ambiente político internacional estaba instalada la llamada ‘Guerra fría’.

Bajo un sistema de competencia de partidos de ida y vuelta en sus primeras tres rondas, Francia se clasificó a la final de cuatro junto a Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética (ninguno de estos tres países existe hoy), siendo Francia la sede de esta fase.

La final la disputaron la Unión Soviética frente a Yugoslavia en el Parque de los Príncipes de París. Empataron 1-1 en los 90 minutos y jugaron la prórroga de 30 minutos en un momento en que los equipos no tenían derecho a hacer sustituciones de jugadores.

Ganaron los soviéticos 2-1, el gol decisivo lo hizo Viktor Ponedelnik. Cuando lo anotó a los 113 minutos, en Francia todavía era domingo, en Moscú era lunes. Un guiño anecdótico, su apellido Ponedelnik se traduce como lunes en ruso. Algunos medios de comunicación soviéticos titularon con humor “Ganamos el lunes, con un gol de lunes”.

La figura del campeonato fue el portero soviético Lev Yashin apodado ‘La araña negra’. Tres años después, en 1963, ganaría el Balón de Oro, el único arquero que lo ha conseguido hasta hoy.

Los soviéticos no tuvieron que jugar cuartos de final para ir a Francia, les correspondía hacerlo frente a España, pero ante la fama de los soviéticos que venían precedidos de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Melbourne 1956, y después que los “espías deportivos españoles” observaron un amistoso previo en el que los soviéticos derrotaron 7-1 a Polonia, el general Francisco Franco ordenó que España no jugara la eliminatoria. Temía que les ganaran por un amplio margen, hondeara su bandera y se escuchara el himno soviético en Madrid. Una posible humillación que no iban a dar pie a que sucediera.