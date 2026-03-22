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LeBron James rompe récord como el jugador con más partidos en la NBA

El jugador de Los Lakers Lebron James.
El jugador de Los Lakers Lebron James. Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/03/2026 11:30
El logro refleja su capacidad de mantenerse competitivo tras 23 temporadas en la liga

LeBron James sigue ampliando su legado en el baloncesto mundial. A sus 41 años, la estrella de Los Angeles Lakers alcanzó los 1,612 partidos disputados en temporada regular, convirtiéndose en el jugador con más encuentros en la historia de la NBA y superando la marca de Robert Parish (1,611).

El récord se concretó en el partido entre los Lakers y Orlando Magic, donde James aportó 12 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón.

Más allá de las estadísticas, el logro refleja su capacidad de mantenerse competitivo tras 23 temporadas en la liga, otro récord que lo coloca por encima de Vince Carter (22 campañas).

Además de este nuevo registro, LeBron ya es el máximo anotador histórico de la NBA, con más de 43,000 puntos, y ostenta marcas como la mayor cantidad de minutos en cancha y la racha más larga de partidos consecutivos con dobles dígitos en anotación.

Su vigencia lo ha convertido en un referente para jóvenes talentos y en un símbolo de disciplina y resiliencia en el deporte profesional.

El récord consolida a James como el jugador más longevo y consistente de la liga. Su nombre se suma a figuras legendarias como Kareem Abdul-Jabbar y Robert Parish, pero con un nivel de protagonismo inusual para su edad.

Para los Lakers, este logro también refuerza el impacto de contar con un líder que, más allá de los títulos, sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del baloncesto.

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