LeBron James rompe récord como el jugador con más partidos en la NBA

LeBron James sigue ampliando su legado en el baloncesto mundial. A sus 41 años, la estrella de Los Angeles Lakers alcanzó los 1,612 partidos disputados en temporada regular, convirtiéndose en el jugador con más encuentros en la historia de la NBA y superando la marca de Robert Parish (1,611).

El récord se concretó en el partido entre los Lakers y Orlando Magic, donde James aportó 12 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón.

Más allá de las estadísticas, el logro refleja su capacidad de mantenerse competitivo tras 23 temporadas en la liga, otro récord que lo coloca por encima de Vince Carter (22 campañas).