El jugador de 39 años está consciente de que todo un inicio tiene un final. Es por ello que luego de su gran actuación contra los Nets, en los que hizo nueve de 10 triples, señaló luego del partido que no le queda mucho tiempo de juego en la NBA.

“No voy a jugar otros 21 años, eso es seguro. Pero no mucho (sobre el retito). No sé cuándo se cerrará esa puerta en cuanto a cuándo me jubilaré. Pero no me queda mucho tiempo”, afirmó James a los medios de comunicación luego del encuentro.

James apura sus opciones de poder jugar en la NBA junto con su hijo, Bronny James, pero estará por ver si logra cumplir uno de sus máximos objetivos.