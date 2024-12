Los atletas históricos del deporte istmeño vagan sin hogar

El ejercicio era fácil, pero al mismo tiempo complejo. A un grupo de amigos se les pidió a ‘quemarropa’, sin posibilidad de pensar mucho, ni menos para un breve análisis, que mencionaran a los cinco mejores atletas que ha tenido Panamá. Algunos de ellos contestaron sin dilación y después comentaron; otros, sin embargo, anotaron seis y hasta siete nombres, mostrándose impedidos para decantarse por uno y otro.

No está de más decir que, los mencionados seis y siete, sin determinar quiénes eran, fueron eliminados.

Así surgieron los nombres de Roberto Durán, Irving Saladino, Mariano Rivera, Rod Carew y Laffitt Pincay Jr., entre las personas consultadas.

Luego se dieron otros de inobjetable envergadura, como Davis Peralta Jr., Julio Dely, Eusebio Pedroza, Hilario Zapata, Ramiro Mendoza, Panamá Al’ Brown, Carlos Lee y Pedro Mago Rivas.

Estoy convencido de que, de haber consultado a muchas más personas, muchos de los nombres anotados se hubieran repetidos y añadidos otros.

Indudablemente que los mencionados marcaron una época y unos más que otros dieron de qué hablar, pero hubo dos aspectos que llamaron mi atención.

El primero es que, salvo Brown, los otros son exdeportistas de un pasado reciente, y, lo otro es que no hay ninguna dama, a pesar de toda la bulla que ocasionó la medalla de Atheyna Bylon.

Ambas situaciones tienen su razón de ser, a mi parecer.

La primera es que fue una petición ‘a vuelo de pájaro’, sin titubeos ni pormenores; y la segunda es que para muchos es desconocido el papel que, en nuestra historia deportiva, han jugado las damas.

Ahora, no hablo de referirme a ellos con las trilladas frases: ‘cada uno en su época’, cada uno en su posición’ o ‘cada uno en su deporte’, para nada.

Brillar es brillar y creo que nadie pondrá en duda, que el expúgil Roberto Manos de Piedra Durán es la máxima figura del deporte panameño, en cualquier época, deporte, posición o categoría de la disciplina.

Sin embargo, no sería disparatado pensar que otros también podrían llenar páginas de historias, basados en sus hazañas y en sus propias vidas, que darían pie para conocer cuánto han tenido que recorrer, luchar y dejar en el camino para triunfar.

El salón de los inmortales no está reservado para nadie en particular. No obstante, no son todos los que han podido entrar, porque hacen falta muchas cualidades para ello.