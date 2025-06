Este séptimo tuvo momentos de eclipse cuando Tyrese Haliburton, estrella de los Pacers se “rompió” en el primer cuarto y no pudo continuar en el partido.

El equipo de Oklahoma aprovechó esta sensible baja para jugar a su ritmo y conseguir su primer anillo de NBA. Aunque vale la pena destacar que la franquicia ya había conseguido un anillo en 1979 cuando se denominaban los Supersonics en Seattle.

Gilgeous-Alexander, quien también fue elegido como el jugador más valioso de la temporada regular, ha promediado en estas finales 30,3 puntos, 5,6 asistencias, 4,6 rebotes, 1,9 robos y 1,6 tapones en los siete partidos disputados contra los Pacers.

Por otra parte, Chet Holmgren de los Thunder, también resaltó lo conseguido frente a los Pacers. “Estoy orgulloso de mí mismo por no rendirme nunca. Huesos rotos, golpes... Todo eso es temporal, pero esto es para siempre. He pasado por mucho a nivel personal este año, no solo por la lesión en la cadera, sino también por otras cosas del juego”, reconoció el pívot.