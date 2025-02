Los perros callejeros en la agenda del Mundial 2030

Faltan casi cuatro meses y un año para que la Copa Mundial de Fútbol 2026 comience a rodar en Canadá, Estados Unidos y México, pero su proximidad no ha anulado que ya se estén abordando algunos temas pendientes a resolver para la siguiente versión que se disputará en 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Aparte de la cobertura sobre la reñida contienda entre Madrid y Rabat por cuál de las dos ciudades capitales se queda con el partido de la final -el encuentro que todas las selecciones sueñan con jugar y el de mayor rating y beneficios económicos, un pulso que ha ganado espacio informativo y posiblemente se defina a final del año entrante-, en la agenda de uno de las coanfitriones ha quedado revelada sobre la mesa una tarea no muy difundida para el público: el compromiso de controlar la población de perros callejeros.

Ha saltado a la palestra por la protesta escrita enviada a la FIFA la semana pasada, por un colectivo de 10 organizaciones defensoras de los derechos de los animales quejándose de cómo está abordando Marruecos actualmente el control de los perros callejeros, al que señalan de priorizar el “aumento de la captura y el sacrificio” de estos, según recoge el diario deportivo The Athletic, propiedad del The New York Times.

Resulta que Marruecos es un país endémico de rabia y los perros callejeros suelen ser uno de los animales portadores, lo que se convirtierte en una amenaza, pues una mordedura puede transmitir a la víctima, a través de la saliva infectada, esta enfermedad zoonótica viral, que resulta mortal una vez que se presentan los síntomas de haberla contraído. Según un reportaje de National Geographic de 2021, en ese año había en Marruecos 3 millones de perros callejeros.

Para Marruecos es vital avanzar con antelación en el control de posibles focos de propagación de la rabia por ser un compromiso que adquirió al otorgársele ser sede mundialista. Cuentan incluso con una ley aprobada en 2019 que establece la directriz de “Atrapar, esterilizar, vacunar y liberar” (TNVR), que según las organizaciones que se han dirigido a la FIFA es la que se debe aplicar y no se está cumpliendo con los perros, priorizando la captura y el sacrificio sobre la prevención.

En la misiva, enviada por los grupos defensores de los derechos de los animales a la FIFA, estos sustentan: “Marruecos aún tiene tiempo suficiente para implementar practicas humanitarias de gestión de la población canina... pedimos a la FIFA que utilice su autoridad para exigir a las autoridades competentes que rindan cuentas de la aplicación de las leyes marroquíes vigentes sobre la gestión de la población canina, al tiempo que prohíbe estrictamente el sacrificio selectivo, ya que se ha demostrado que el sacrificio selectivo no tiene efectos permanentes en el tamaño de la población e incluso puede suponer un riesgo del aumento de la rabia”.

The Athletic reseña que en la BBC, la prestigiosa cadena de medios de comunicación de servicio público británica con sede en Londres, un portavoz de la Embajada de Marruecos dijo que su país tenía un “compromiso inquebrantable con soluciones humanas y sostenibles para gestionar las poblaciones de perros callejeros, priorizando al mismo tiempo la salud pública y el bienestar animal”.

En el trayecto hacia el mundial de 2030, Marruecos tiene entre sus retos gestionar un mundial sin rabia, respetando los derechos de un animal al que desde antaño se le ha llamado “el mejor amigo del hombre”, eludiendo con ello una mancha al torneo más universal del fútbol.