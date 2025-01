Martín Crespo: sinónimo de abnegación, trabajo y vocación

“El señor me llamó, quien después me enteré era Fermín ‘Chompipa’ Castañedas, y me preguntó si era izquierdo. A partir de allí, quedé formando parte del cuerpo de lanzadores”, dijo.

De pelotero a instructor

Año y medio después de ese amargo inicio, Martín formó parte del equipo B del torneo invernal organizado por Castañedas, y donde los directores eran de la talla de ‘Bobby’ Prescott y Ernesto Yanis.

En 1982 tuvo la posibilidad de engrosar las filas de Panamá Metro, con figuras como Roberto Kelly, Lenín Picota, Eric González y Desiderio González, pero ese año hubo unos chiquillos conocidos como los ‘Beep, Beep’, que se llevaron casi todo, incluyendo el título.

Su vida como pelotero fue bastante corta y ya para los próximos dos años, jugaba en la categoría mayor, pero su atención estaba en los pequeños, donde llegó a trabajar con el legendario ‘Chompipa’.

“En 1983 jugué un año mayor en la distritorial y el único jonrón que me pegaron fue de Rodrigo Merón por el izquierdo del Juan Demóstenes. Sin embargo, ya para el 84 empecé a trabajar con los niños”, expresó. “El señor ‘Chompipa’ me fue enseñando, pero no dejaba de hacerlo en la juvenil, y en los años de 1983 y 1984 dirigí en el provincial y en ese último año me lo gané, y me llevaron como tercer coach de Metro”, aseveró.

La labor de Martín se siguió combinando entre los pequeñuelos y los juveniles, y ya para los años de 1986 y 1987 se ganó el puesto de subdirector de los metropolitanos, acompañando al director Troadio Fernández y a Roy Blake.

“Ese fue el año en que el béisbol juvenil comenzó a jugarse en todo el país, pero solo éramos tres en la dirección técnica”, recordó. “También fue el año en que empezamos la racha de 39 victorias, ya que perdimos el primer partido de la final y de allí ningún otro. Al año siguiente, viene la generación que había ganado el Latinoamericano del 86, siendo el primer año de (Ramón) ‘Monchi’ Webster, como director”, añadió.

Crespo hace un alto en este aparte para reflexionar. “Ese año de 1988 nos paseamos invictos, pero de 39 pudieron ser 40 triunfos, porque hubo un partido que se suspendió por lluvia y no llegó a realizarse”.

Fueron años de muchas victorias para la tropa metropolitana con Webster, primero; y después con el profesor Cristóbal Girón, quien también cobró un par de títulos en la categoría.

Girón no logra mantener la hegemonía y en 1995 una nueva dirigencia capitalina le da la dirección a Crespo, quien lleva al equipo nuevamente a campeones, por lo que la federación le da la responsabilidad de llevar a la selección a un torneo panamericano.

“Teníamos que quedar entre los cuatro primeros y obtuvimos el subcampeonato al perder con México, para ese mundial que se realizó en Cuba”, precisó.

Al año siguiente vuelve a la dirección metropolitana, pero apenas logra mantenerse entre los primeros puestos de un galardón que, al final, terminaron cobrando los Vaqueros del Oeste.

“A partir de allí me dediqué a trabajar con el programa de pequeñas ligas, principalmente como preparador físico”, destacó Crespo.