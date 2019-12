Tenemos a los semifinalistas de la Copa Presidente

Cada vez más se acorta el camino para conocer al colegio Campeón de la Copa Presidente Laurentino Cotizo Cohen, luego de los resultados de los Cuartos de Final de la edición 2019 que se jugaron ayer.

Los partidos de semifinales se jugarán hoy en el estadio Luis Ernesto Tapia. Pandeportes

En la categoría U14, el Instituto América superó 3-1 al Colegio Ángel María Herrera de Penonomé, mientras que el IPT Don Bosco goleó 4-0 al Colegio Pablo E. Corsen.

En otro duelo, el Instituto Comercial superó 2-0 al Instituto Rubiano y cerró la jornada el Colegio de La Primavera, que venció en penales 4-3 al Colegio Abel Bravo.

Con estos resultados las llaves de semifinales quedaron: Instituto América vs. Instituto Comercial Panamá (9:00 a.m.), La Primavera vs. IPT Don Bosco (12:00 m.d.), ambos duelos en el “Cascarita”. Por su parte, en la categoría U17 el Colegio Artes y Oficios derrotó por la mínima 1-0 al IPT Fernando De Lesseps, el IPT San Miguelito venció 4-2 a la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario. El IPT Barú superó 5-0 al Instituto Simón Urbina y el IPT Bocas del Toro avanzó en penales 4-3 ante el Instituto Urracá, luego de empatar 1-1.

Los choques semifinales serán: IPT San Miguelito vs. Colegio Artes y Oficios a las 10:30 a.m. y el IPT Bocas del Toro vs. IPT Barú.