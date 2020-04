Los deportes electrónicos seducen a los clubes profesionales bolivianos

La cuarentena en Bolivia por la pandemia del coronavirus tiene parado desde hace más de un mes al fútbol boliviano real, pero no ha podido con el virtual, ya que los deportes electrónicos están conquistando a los clubes profesionales, que miran con interés esta modalidad.

El Always Ready de El Alto presentó este jueves en redes sociales al equipo que le representará en los torneos de Clubes Pro en Fifa 20, sumándose así al Oriente Petrolero de Santa Cruz, que fue el primer club profesional boliviano en contar con un plantel 'virtual'.

"Pronto transmitiremos los partidos de la banda roja virtual y realizaremos eventos de interacción con nuestros hinchas", anunció el 'millonario' boliviano en un mensaje acompañado con un par de fotografías con los avatares y nombres de sus jugadores.

Entretanto, los 'refineros' combinan desde hace unos meses en las redes las noticias del club real con anuncios y transmisiones de los partidos virtuales.

La Liga Boliviana de Virtual Pro (LBVP) está activa desde 2014 con la modalidad Clubes Pro del videojuego FIFA, dijo a Efe su administrador, Jorge Guillén.

Esa modalidad "emula al fútbol de la vida real, es once contra once, no es como el clásico juego de fútbol que juegas uno contra uno. Aquí tienes que conformar clubes y cada uno maneja una sola posición", explicó Guillén.

Hace seis años tomaron contacto con la Confederación Sudamericana de Virtual Pro (CSVP), el equivalente a la Conmebol para el videojuego FIFA, y así la LBVP se sumó a esa entidad.

Las convocatorias a los torneos se lanzan a través de la página en Facebook 'Fiferos CSVP Bolivia' y, como en la vida real, se cuenta con reglamentos para el juego o para los fichajes de jugadores.

El país tiene siete plazas para las copas virtuales Libertadores y Sudamericana e incluso se ha formado una selección boliviana virtual, que quedó tercera en la Copa América en 2019, destacó.

Unos quince clubes son parte de la liga virtual boliviana, que hasta el momento ha sumado a "dos clubes profesionales, que son Oriente Petrolero y Always Ready" y hay otros dos que han tomado contacto para integrarse, indicó Guillén.

"Es un movimiento grande que en Bolivia recién está empezando a surgir, pero en otros países ya lleva años. Los clubes contratan 'gamers' profesionales para que los representen en torneos nacionales e internacionales", manifestó.

A su juicio, la cuarentena "ha dado un poco el puntapié para que los clubes se animen" a probar con los deportes electrónicos y recordó que ha habido eventos internacionales de FIFA20 en los que participaron 'gamers' e incluso futbolistas "profesionales reales".

Para Guillén, en el país la práctica de deportes electrónicos está aún "en pañales", pues si bien hay apoyos empresariales para otros videojuegos, para el FIFA todavía no hay tanto, aunque consideró que "va a ir creciendo de a poco", sobre todo ahora que despertó el interés de los clubes profesionales.