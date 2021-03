La caricatura deportiva, un género poco utilizado en Panamá

Una caricatura de 'Paye' de 2020 que muestra cómo la covid-19 afectó el deporte mundial. Cortesía

La caricatura es un género artístico que nació a finales del siglo XVI, en Bolonia (Italia). Es muy posible que exista otra versión al respecto, pero nos vamos a ceñir a esta para marcar a partir de cuándo ha estado presente en la sociedad.

Los diversos tipos de caricatura buscan retratar un momento específico del día a día, ya sea en el marco político, social o deportivo, aunque el primero es el que se lleva las palmas como el de mayor popularidad.

Esto último es tan cierto, que las creadas por razones religiosas o deportivas, plasmando una situación satírica sobre un hecho en particular, son más una excepción que la regla, si lo comparamos con las políticas.

En Panamá, como en la mayor parte del mundo, la caricatura es una herramienta utilizada diariamente por los periódicos tradicionales, y abundan en las redes sociales.

Pero, insisto, con contenido político, porque las deportivas, por ejemplo, no son comunes, a pesar de que las disfrutan tanto sus creadores como los fanáticos.

“En Argentina son más habituales de la contratapa, con aspectos sociales, políticos o cómicos, que de la sección de deportes, salvo casos excepcionales”, señaló el profesor Christian Torino, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Argentina.

“La caricatura acá se deja para la política. Se cree que es para eso nada más”, precisó, por su parte, el periodista Estewil Quezada, editor del diario El Tiempo en Barranquilla.

“Antes sí, principalmente en revistas. Las que se publicaban en los años 60 y 70 dedicaban una página al deporte”, añadió el colega colombiano.

Un género muy gustado

El experimentado caricaturista colonense Víctor Ramos 'Vic' cree que las caricaturas deportivas siempre están a la orden; pero que se hagan y luego publiquen, no depende directamente de ellos.

¿Por qué si es un género atractivo no se utiliza mucho la caricatura deportiva en Panamá?, le pregunté.

“No podría decir que no se utiliza porque, por ejemplo, vi un gran desarrollo de la misma en el tabloide Mi Diario, por un caricaturista que se firmaba como 'Kenton'. Hasta yo hice, de vez en cuando, caricaturas para la sección deportiva del diario La Prensa, con buenos resultados”, precisó.

“Creo que la pregunta sería, ¿por qué no se solicitan más caricaturas de ese género? Será por falta de espacio o por el poco interés de parte de los editores de las secciones deportivas”, ahondó.

El también caricaturista Pablo 'Paye' Cobos IV coincidió con Ramos, en que todo tiene que ver con el espacio editorial del periódico o la línea trazada por los editores de deportes.

“El periodismo deportivo objetivo no es muy seguido por la afición, enfocada principalmente en buscar los resultados de sus deportes. La información analítica sobre los atletas no se hace o es muy poca, y no sé si es por las líneas editoriales de los periódicos”, apuntó.

“Al no tener ese contexto, de narrar situaciones de los deportistas, se limita a que exista un editorial de caricatura, porque para hacerla se necesita que se publiquen tanto los logros como los fracasos de ellos”, matizó.

El colonense Pablo 'Paye' Cobos ubica al deporte como una de las actividades que mayormente permiten expresarse al caricaturista. Cortesía

El caricaturista, también oriundo de Colón, lamentó que las posibilidades de hacer humor en las secciones deportivas fueran limitadas, porque de la misma forma en que todos los días se practica algún deporte, algo siempre ocurre en su entorno.

“En el semanario El Camaleón tenía a mi cargo una página sobre caricatura deportiva, donde me dedicaba a dibujar chistes tanto de cosas que habían ocurrido en Panamá como en el exterior”, dijo.

Por otra parte, el periodista y artista herrerano Julio Aizpurúa dijo que la caricatura, nacida como un arte de denuncia, es utilizada mayormente para aspectos políticos.

“Es una manera de expresión muy directa que llega enseguida a quien la ve, pero lamentablemente se ha utilizado solo para la politiquería, y no se le ha dado otro uso como medio de expresión”, afirmó.

Aizpurúa recordó su época universitaria en los años 80, en que colaboró con una página deportiva que aparecía en el semanario Todo en Deportes de La Estrella de Panamá, con un personaje al que llamó 'Perico'.

“La caricatura sigue siendo un medio de expresión que mantiene su vigencia, pero no en el deporte, donde podría ser un arma de expresión con mucha fortaleza”, aseveró.

Las redes, una herramienta

El boom que han tenido las redes sociales, fundamentalmente en estos dos últimos años, les ha traído a los artistas una herramienta formidable para presentar sus trabajos, al no estar limitados al deseo de un director o editor de un medio, sino que pueden hacerlo a través de las diferentes plataformas.

En esa línea, 'Vic' Ramos es de la opinión de que las caricaturas deportivas tendrían una mayor exposición a través de estas plataformas (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc).

“Definitivamente. Apostaría a que sí podrían tener mayor exposición en las redes sociales, (porque) percibo un público ávido de consumir humor deportivo”, anotó.

En ese sentido, Aizpurúa afirmó que “por la espontaneidad que ofrecen las plataformas digitales”, la caricatura sería ideal porque “es un arte espontáneo”.

“Aparte de producir carcajadas, ofrece un mensaje contundente, no hay palabrería que funcione. (La caricatura) tiene un buen futuro en las plataformas digitales”, agregó.

'Paye' Cobos es un convencido de esto último que menciona Aizpurúa, porque precisamente ha aprovechado este redoble de tambores que ha tenido la era digital, para revivir al personaje con el que se dio a conocer en el mundo de las caricaturas.

Nos referimos a 'Ratamán', que nació profesionalmente en 1991, aunque también hace muchas caricaturas sobre deportes, principalmente del béisbol, en su cuenta de Instagram (Payecobos).

En esta era digital, en la que 'Ratamán' ha vuelto como figura principal, ha recibido muchas llamadas, hasta 100 en un día, lo que lo ha entusiasmado.

“Sabía que la gente extrañaba las caricaturas, pero no la acogida que iba a tener. En esta nueva era de 'Ratamán', ¡caramba!, más de 100 llamadas, comentarios y mensajes que me han entusiasmado”, expresó.

Es posible que la caricatura deportiva tenga oportunidad de destacar con los medios de comunicación digitales, esa gran oportunidad que hasta ahora no ha tenido.