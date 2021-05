Edgar Crespo, el tritón que busca un cupo para las Olimpíadas

Desde que llegó a la natación en 1997 a las ocho años, se ha trazado metas y, en esta ocasión, no es solo el de competir sino de mejorar sus actuaciones previas, tanto en tiempo como en ubicación. Archivo La Estrella de Panamá

El nadador Edgar Crespo sigue trabajando para llegar a la cita de Tokio en julio próximo, y convertirse de esta manera en el primer atleta panameño en participar en cuatro juegos olímpicos.

Desde que llegó a la natación en 1997 a los ocho años se ha trazado metas y, en esta ocasión, no es solo la de competir sino de mejorar sus actuaciones previas, tanto en tiempo como en ubicación.

Hasta ahora, la delegación istmeña se resume en cuatro deportistas, tres con marcas mínimas y una por clasificación directa, tras los ajustes hechos por las organizaciones internacionales.

Ellos son: Christofer Jurado (ciclismo), Jorge Castelblanco (maratón), Gianna Woodruff (vallista) y Atheyna Bylon (boxeadora).

La cita se ha retrasado un año por la pandemia de covid-19, pero esto no ha sido óbice para que los aspirantes a estar presentes, hayan desmayado en su intento y ese es el caso de Edgar Crespo.

Un atleta conocido

Edgar se ha convertido en un asiduo participante en Juegos Olímpicos, desde que lo hiciera por vez primera a los 19 años en Beijing 2008, luego de ser invitado por la Federación Internacional (FINA).

Después llegaron Londres 2012 y Río 2016, donde clasificó al realizar las marcas B de los 100 metros pecho, pero los directivos nacionales optaron por la invitación universal para aprovechar los dos cupos que ésta conlleva.

En Beijing ocupó el puesto número 41 con un tiempo de 1:03.72 minutos para la distancia, mientras que en Londres mejoró al colocarse en la posición 35 y un tiempo de 1:02.18.

La cita de Río fue mucho mejor en tiempo en cuanto a Beijing, ya que detuvo los cronómetros en 1:02.78, pero su posición se fue once puestos más abajo que en esa oportunidad.

Pero eso ya es historia. Ahora se presentan otros nuevos retos y para ello está trabajando.

“Tokio es mi meta y voy día tras día. Tengo una visión, pero tengo que estar en mi presente para poder hacer lo mejor”, aseveró Crespo.

Actualmente, se prepara con el equipo Swim Atlanta en la ciudad de Georgia, donde entrena dos veces al día, aunque a veces, colabora en la instrucción de niños y adolescentes.

“Ahora mismo estoy concentrado. Ciertamente he ayudado acá como entrenador, pero ahora mismo Tokio es la meta, la cual me toma mucho tiempo de mi día”, explicó.

En su planificación aún quedan dos pruebas para lograr la ansiada clasificación, las cuales se realizarán en Puerto Rico y Bahamas a mediados y finales de junio, respectivamente.

Mientras, ha estado participando en eventos invitacionales y competencias regulares, como el 'Atlanta Classic 2021' que se dio el 14 de mayo pasado (1:03.41).

La marca mínima en la especialidad para entrar en forma directa es de 50.93 segundos.

Los otros atletas en participar en tres juegos olímpicos, fueron el pesista Ildefonso Lee (Tokio '64, México '68 y Munich '72), la también nadadora Eileen Coparropa, quien lo hizo en Atlanta '96, Sydney 2000 y Atenas 2004, y el saltador Irving Saladino (Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012).

Crespo está en la recta final de su carrera. Cedida

Crespo no está solo

Edgar no está solo en su afán de lograr un cupo, ya que también lo buscan Tyler Christianson (200 metros combinados), Isaac Beitia (50 y 100 libre), Emily Santos (100 pecho) y Carolina Cermelli (100 espalda).

Crespo valora el trabajo que realizan estos y otros atletas, para estar en las máximas competiciones internacionales, pero sabe que no es fácil.

“La natación es un deporte que necesita mínimo de seis a ocho años para ver los frutos; es decir, dos ciclos olímpicos. En general, todos los deportes toman tiempo en ser desarrollados y más si deseas resultados a nivel élite”, dijo.

“Hay buenos muchachos subiendo y dando lo mejor de ellos. Eso es buena señal, porque significa que hay esperanzas para la natación panameña, y estoy orgulloso de ver eso”, destacó.

No obstante, reconoció que la crítica situación sanitaria a nivel mundial ha podido afectarlos en su evolución, por lo que abogó porque se cuente con una planificación, tanto a nivel individual como de organización.

“Lo más importante es tener una planificación y estrategia para desarrollar a los jóvenes, que puedan ir mejorando con competencias, que es donde realmente recogerán la experiencia necesaria”, explicó.

Afectado en pandemia

Crespo, graduado de negocios en la Universidad de Texas Christian (TCU), con énfasis en mercadeo internacional y emprendimiento en pequeñas empresas, se vio afectado en dos ocasiones por la covid-19.

El primero, que fue asintomático, se registró a mediados de julio, y el segundo a principios de diciembre pasado. No obstante, ahora las cosas marchan bien. “No he tenido más síntomas y me he tenido que hacer exámenes de PCR y antígenos y todos han sido negativos, lo que me ha permitido volver a entrenar y asistir a los eventos”, sostuvo.

“Aún se está evaluando si mi cuerpo fue afectado internamente, a medida que va pasando el tiempo y se van desarrollando las competencias, por lo que no podemos hacer conclusiones hasta que termine la temporada”, señaló.

La recta final

Crespo está en la recta final de su carrera, donde deja un legado de triunfos y hechos, luego de participar en varios campeonatos mundiales y ganado múltiples preseas e impuesto marcas en juegos regionales.

Si bien su especialidad es la modalidad pecho, en varios torneos internacionales compitió en otras, logrando también ubicarse en los primeros lugares.

En su hoja de vida están cuatro juegos Centroamericanos (2006, 2010, 2013 y 2017), cuatro Bolivarianos (2005, 2009, 2013 y 2017), tres Suramericanos (2006, 2014, 2018) y cuatro Centroamericanos y del Caribe (2006, 2010, 2014 y 2018).

También participó en los juegos Panamericanos de 2007, 2011, 2015 y 2019, pero en estos no pudo entrar en el cuadro de medallas.

Sobre el particular, señaló que: “Los juegos Panamericanos son básicamente unos juegos Olímpicos a nivel de América, y claramente no es fácil. Mi mejor presentación fue un quinto lugar en Guadalajara (2011) y estoy orgulloso de eso”.

Ahora tiene un reto que cumplir, y espera hacerlo con el mayor esfuerzo.