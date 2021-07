Tokio 2020: Judoca argentina se despide con diploma olímpico

La judoca argentina Paula Pareto se despidió hoy sábado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un diploma olímpico, en su retiro de la actividad profesional.

"Esta vez no se dio. Di lo que pude, es deporte", sostuvo la deportista, de 35 años, en declaraciones a un canal argentino. Pareto perdió este día en la repesca ante la portuguesa Catarina Costa, en la categoría hasta 48 kilos, disminuida por una lesión en el codo izquierdo en el combate en cuartos de final ante la japonesa Funa Tonaki.

La judoca, bronce en Beijing 2008, diploma olímpico en Londres 2012 (quinto puesto) y oro en Río de Janeiro 2016, dejará de competir desde ahora para continuar con su tarea como médica traumatóloga.

"La tristeza también es parte de tantas alegrías", manifestó Pareto, quien admitió que "a nadie le gusta perder" pero remarcó que "no es tan malo un diploma olímpico, tampoco es algo para despreciar". "No me veía compitiendo en estos Juegos, pero fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota y no dejar nada. Tal vez ese todo no era en Río, ahora sí (...) Me esperan varias visitas médicas a la vuelta, pero estoy convencida de que dejé todo", agregó.

Pareto, una de las máximas esperanzas que tenía la delegación de 177 deportistas argentinos por una medalla, manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido en su carrera y dijo que no deja de sorprenderle "el cariño de la gente".

Tras finalizar el combate, "la peque", como la apodan por su diminuto físico, fue recibida con un pasillo y aplausos por parte de sus compatriotas de la delegación argentina en la Villa Olímpica.

Pareto finalizó su carrera con una producción de 21 medallas de oro, 12 de plata y 17 de bronce: fue campeona del mundo en 2015 (en Kazajistán) y panamericana en 2011 (en Guadalajara, México).