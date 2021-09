La gimnasta argentina sancionada por dopaje sueña con que le reduzcan la pena

Un mes antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio la gimnasta argentina Martina Dominici fue descalificada por dar positivo de esteroides androgénicos anabólicos en una prueba antidopaje.

En diálogo con Efe, la joven de 19 años negó haberse dopado de manera consciente, dijo que cuenta con el apoyo de la Confederación Argentina de Gimnasia y que pedirá que le reduzcan la sanción de tres años que le impediría estar en los Juegos de París 2024.

"Fue algo muy raro. Todo el mundo se sorprende porque, la verdad, no conozco a nadie cercano que tome eso. Estuve preguntando a mil personas si vieron algo raro, pero la verdad es que yo no vi nada raro y tampoco soy consciente de haber tomado o haberme inyectado nada", dijo a Efe la gimnasta que había conseguido la clasificación para Tokio en 2019 con 17 años.

Pregunta: ¿Cómo fue su defensa?

Respuesta: Cuando yo mandé la carta puse que yo no me doparía y menos estando a un mes del Juego. Mis resultados siempre fueron parecidos, no hubo nada que vos digas: 'Esto lo tomó para mejorar'. Ya estaba clasificada, fueron cosas que fui poniendo para defenderme, pero bueno, tampoco pueden decirme: 'Bueno, está bien, te creemos', porque obviamente no tengo una prueba.

P: ¿Qué más decía esa carta?

R: Puse cosas defendiéndome, diciendo que yo conscientemente no tomé nada, que no fue mi intención sacar ventaja ni doparme.

P: ¿Tenía nutricionista o alguien que le armara suplementos deportivos?

R: No. Tenía nutricionista pero iba a hacerme antropometrías y cosas así pero no me daba ningún suplemento. Después había tomado un suplemento a principios del 2020, pero eran aminoácidos, homologados y todo. Y en 2019 había tomado otro suplemento, pero pasó bastante tiempo.

P: ¿Cómo está? ¿Cómo tomó la suspensión de tres años?

R: Fue bastante difícil, más que nada los primeros días. Me enteré justo un día antes de viajar. Fueron días horribles porque me levantaba y sentía que el día no terminaba más. No podía creer que fuese verdad. Había mucha gente preguntándome qué había pasado: mis papás, mi entrenadora.

P: ¿Recibió críticas?

R: No, por suerte no. No recibí ningún mensaje negativo ni ningún comentario negativo, por lo menos que me haya llegado a mí directamente. Por ese lado bien, hubo un montón de gente apoyándome, me escribieron mandándome fuerzas, por ese lado estuvo re bien.

P: ¿Cómo fue el proceso desde que le informaron del resultado de la prueba hasta que aceptó la sanción de tres años?

R: Hablamos con unos abogados y me dijeron que la sanción dependía de cómo me defendiera, no había problema con pedir la prueba "B". La pedimos y obviamente dio positivo de vuelta porque es muy difícil que se equivoquen, el margen de error es mínimo.

Después me dijeron que podía ir a una conferencia, a una audiencia, o aceptar. Después de ahí no podía ir a una audiencia porque no tenía más cómo probarlo. Acepté la prueba, acepté los tres años porque no tenía nada más para decir. Por más que yo no hice nada no sabía qué decir.

P: ¿Qué cree que es lo más probable que haya pasado? ¿Alguien quiso ayudarla o perjudicarla?

R: La verdad, no tengo ni idea. Yo no hice nada raro en mi rutina, estuve preguntando a mis amigas, a la gente que estuvo alrededor mío y me dijeron que no vieron nada raro. Puede ser que me hayan metido algo, yo la verdad no estoy mirando si la botella está abierta a cada segundo o si me dan algo si está cerrado, no soy tan perseguida.

Si me metieron algo me cuesta creer que en mi alrededor alguien tenga tanta maldad como para hacerme eso. Todavía no sé, no se me ocurre nada, estamos tratando de saber qué pudo haber pasado.

P: ¿Sigue haciendo gimnasia?

R: Por ahora estoy haciendo muy básico, más tranquilo. Estoy haciendo más físico, andando en bici, esas cosas.

P: ¿La sanción de tres años que incluye dos Juegos Olímpicos le parece justa o severa?

R: Me dijeron que es por el tipo de droga que me salió, que por eso son más años. Pero sí, que sean dos Juegos Olímpicos... Estamos viendo con la Confederación, diciendo que es un ciclo más corto, que ya me sancionaron en un Juego, que se pueda ver de ir al otro.

P: ¿Se siente apoyada por la Confederación?

R: Sí, obvio. Un montón de gente del entorno me apoyó, nadie me dio la espalda ni nada raro.

P: ¿Guarda esperanzas de que puedan acortar la sanción y que pueda volver a competir y luchar por una clasificación para París 2024?

R: Desde el primer día que me dijeron que se iba a solucionar yo sabía que no había manera porque yo no tenía idea de qué había pasado y no me iban a sacar la sanción así tan fácil. Estuvimos hablando con la Confederación Argentina de Gimnasia, estamos viendo qué se puede hacer para mandar alguna carta u ofrecer algo para que me puedan reducir la sanción. Más que nada para no quedarme así, como que mi carrera terminó así.

Fueron un montón de años que entrené, que lo di todo, que competí y que termine así es un cierre medio feo. Más allá de un Juego Olímpico, me gustaría cerrar con un buen torneo y que no sea este el final.