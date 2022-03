Honduras busca quebrar su mala racha en Panamá

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez ha estado observando de cerca, junto a su asistente técnico Édgar 'Pánzer' Carvajal y el asistente físico Mauricio Roldán, el transcurrir de la liga hondureña en su preparación de la última ventana eliminatoria. @FenafuthOrg

A 15 días para entrar en el último recorrido para definir a los tres representantes de la Concacaf para Catar 2022, así como al cuarto posicionado en la tabla de posiciones –que tendrá la posibilidad de aspirar a un cupo adicional ante un rival de Oceanía–, Panamá y Honduras llegan a su enfrentamiento en la última ventana clasificatoria, con los objetivos diametralmente opuestos.

Para Panamá el choque contra Honduras es crucial y la victoria frente al seleccionado catracho se presenta como la única vía válida para mantenerse en la disputa directa, un empate o, peor aún, una derrota, le esfuma las posibilidades de depender de sí mismo, con dos juegos por delante de mayor dificultad (según como se ha presentado la competición), el 27 ante Estados Unidos en Orlando y el 30 frente a Canadá. El empate o la derrota ante Honduras la dejarían a expensas de lo que haga Costa Rica; los ticos le pisan los talones y le respiran cerca del oído, separado por solo un punto del equipo canalero.

Honduras, que partió al inicio del octagonal final como candidato a pulsar por los cupos directos, desinflándose con uno de sus más bajos rendimientos eliminatorios –sumando solo tres puntos en 11 partidos, sin haber ganado todavía un solo juego– asume como meta final salir del sótano y dar muestras de recuperación hacia las competiciones futuras en la región.

Gómez, condicionado a arrancar

“Creo que Honduras debe cerrar con dignidad buscando un triunfo y procurando lavar la mala imagen”: Carlos Castellanos del periódico deportivo Diez CC

Para enderezar el rumbo, desde octubre pasado apostaron por la conducción técnica del entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, y este no lo ha podido conseguir. El 11 de noviembre, precisamente ante Panamá, a la que Gómez condujo a Rusia en 2018, hizo su debut perdiendo 3-2; continuando luego con amarga racha de sinsabores.

Con las cuentas en números rojos, el análisis de sus presentaciones tiende a indicar que a la selección hondureña le cuesta ser consistente en sus partidos, en algunos de ellos perdiendo fuelle en el último tercio del tiempo reglamentario. Pero Panamá debe evitar una mirada confiada y ligera que le llegue a hacer pensar que en las condiciones actuales con Honduras son tres puntos fáciles, una lectura que le podría conducir a un resultado funesto. No se tendría que recurrir a un recuento histórico para saber que en el fútbol hay registros de equipos que aparecían como “débiles” y hundieron buques insignes.

Aparte de su probada capacidad como estratega, 'Bolillo' Gómez visita a Panamá condicionado al máximo por conseguir un resultado positivo que le sirva de punto de quiebre a su gestión. Hábilmente, desde que llegó a Honduras, se supo amarrar con un contrato prolongado hasta las eliminatorias para la Copa Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026. Sin embargo, si no da muestras de mejoría, cada vez le va a ser muy complicado a la Federación Hondureña mantenerlo en el puesto; ello lo presiona a hacerle “daño” a Panamá, sacándole un buen resultado para mostrar después de cinco partidos perdidos, su primer “trofeo”.

En los últimos días, a 'Bolillo' Gómez se le ha visto asistiendo recurrentemente a los partidos de la Liga Nacional de Honduras para apreciar a nuevos jugadores como lo ha registrado la prensa hondureña. Esto invita a plantearse dos interrogantes, el primero: ¿podría ser un indicativo de que la Selección de Honduras para el partido ante Panamá, y lo que resta de la eliminatoria, se va a inclinar por un equipo nuevo y joven con miras a iniciar una transición hacia las siguientes eliminatorias, la Copa Oro y la Liga de Naciones? Y el segundo, ¿las aspiraciones actuales de Honduras pasan solo por cerrar esta eliminatoria fuera del último lugar?

“No cabe duda de que el 'Bolillo' Gómez no puede esquivar la obligación de ganar la mayor cantidad de puntos en estos tres últimos combates”: Erlin Varela del diario El Heraldo EV

Dos miradas en el entorno catracho

Para tener una visión local indagamos a dos periodistas hondureños, a Erlin Varela de la sección Zona Deportiva del diario El Heraldo y a Carlos Castellanos del periódico deportivo Diez. Erlin Varela considera que “fuera de Catar, y una vez ratificada la continuidad del 'Bolillo' para el próximo proceso me parece que, en este cierre del octagonal, el entrenador apuntará preponderantemente a dos objetivos: seguir afianzando la base del camino hacia el Mundial 2026 e incorporar nuevas piezas para que posteriormente se conviertan en reales alternativas para la H”.

“Aunque lógicamente el gen competitivo no puede estar ausente en los tres duelos, pienso que los choques contra Panamá, México y Jamaica serán utilizados por el técnico para continuar sentando las bases de las futuras competiciones (especialmente la eliminatoria hacia la Copa del Mundo que se realizará en el norte de América)”, remarca.

“Su última convocatoria, para la triple fecha FIFA de enero y febrero, la compuso con varios nombres no habituales en la Selección y creo que esa será la línea para este cierre del octagonal. Creo que en la lista no aparecerán varios jugadores referentes y sí figurarán jóvenes de un buen presente en la Liga Nacional de Honduras”, dice.

Carlos Castellanos señala: “A 'Bolillo' se le ha observado en los últimos días visualizando a futbolistas en diferentes estadios aquí, pero no creo que sea un indicativo de que solamente va a contar con jugadores de las ligas nacionales; no creo, en ningún momento, porque siempre se hace uso de los futbolistas legionarios que en su mayoría son la parte fuerte de Honduras”.

“Independientemente de que esta eliminatoria ha sido un fracaso total para Honduras y también visualizando lo que se viene para la Liga de Naciones, Copa Oro, lo que pretende es llamar a los que mejor andan en el torneo local, reforzando siempre la columna vertebral formada por los jugadores que están en el extranjero”, añade.

Además, “en cuanto a lo segundo, creo que pasa por cerrar la eliminatoria con dignidad, ver si se logra ganar puntos por el tema ranking; esa sí es una urgencia para Honduras porque estamos hundidos en ese sótano increíblemente. Primero pensamos que era tema del técnico Fabián Coito, pero al final se ratifica que no pasaba por allí. Llegó 'Bolillo' y pasa lo mismo, los resultados no se han dado; entonces creo que Honduras debe cerrar con dignidad buscando un triunfo y procurando lavar la mala imagen, aunque difícilmente lo va a lograr ya con solo tres partidos de cierre en la eliminatoria”.

Erlin Varela considera que: “Honduras no podrá borrar su humillante eliminatoria ni ganando sus tres últimos juegos, pero sí puede evitar que sea más catastrófica. La mira debe estar puesta en ir consolidando el grupo que jugará las venideras competiciones (léase eliminatoria, Copa Oro y Liga de Naciones), pero no cabe duda que el 'Bolillo' Gómez no puede esquivar la obligación de ganar la mayor cantidad de puntos en estos tres últimos combates”.

Matiza que “por honor, ranking y buen paladar futbolístico para afrontar lo que venga luego. Honduras debe tener como misión ineludible salir de esa bochornosa última posición. Técnico y jugadores deben meterse entre ceja y ceja que la bicolor no puede cerrar como la peor selección del octagonal. Por orgullo, amor propio y responsabilidad, el director técnico colombiano debe plantearse como misión el ir a sumar puntos tanto al Rommel Fernández como al Independence Park de Kingston, así como el hecho de darle una alegría a su gente contra los aztecas”.

Vaivenes hondureños, actitud panameña

Está claro que “sumar puntos” es la exigencia y el objetivo de los hondureños, con Panamá como la próxima parada para conseguirlo, obviando las dificultades que ya empiezan a presentársele a 'Bolillo', acumulándose como nubes grises en su horizonte.

Entre ellas, la suspensión el lunes por parte de la FIFA del delantero Bryan Moya, quien le anotó a Panamá en el último partido; la posible solicitud del club Girondins de Burdeos para que 'La Pantera' Alberth Elis no sea convocado por su Selección, ante la urgencia de los franceses para contar a plenitud con su goleador en momentos en que marchan en el último lugar y están buscando zafarse del descenso. Elis le ha anotado a Panamá, en los dos últimos partidos jugados en eliminatorias: el 1-1 en el Rommel Fernández para Rusia 2018 y en la victoria 3-2 de Panamá, en San Pedro Sula, en noviembre pasado.

Una situación parecida acontecería con Antony 'Choco' Lozano, considerado el mejor jugador hondureño, de quien crecen los rumores apuntando que el Cádiz FC, de la primera división de la Liga de España, estaría solicitando igualmente su no convocatoria ante la necesidad del equipo gaditano, que se encuentra en puestos del descenso, de luchar por mantenerse en primera división, amparados además en el argumento de que Honduras no tiene opción en los cupos clasificatorios de la Concacaf.

Más allá de lo que suceda por el lado hondureño, la Selección de Panamá no debe desenfocarse al afrontar el partido frente a Honduras, procurando exponer ante ellos toda su capacidad deportiva y una alta cuota de inteligencia emocional; sin ellas dará alas a Honduras y entrará en zona de descenso.