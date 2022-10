Vuelven las canastas de la NBA

Los Golden State Warriors recibieron su anillo por el campeonato de la temporada pasada. EFE

¡Arrancó una nueva temporada en la NBA! Luego de que los actuales campeones, los Golden State Warriors, recibieran su anillo por el campeonato de la temporada anterior, se dio el pitido inicial para la temporada 2022-2023.

Aunque para esta temporada no hubo movimientos importantes en los equipos, el escenario no deja de prometer sorpresas.

Vale la pena mencionar que los Utah Jazz perdieron a dos de sus mejores jugadores. Rudy Gobert y Donovan Mitchell cambiaron de aire y llegaron a los Minnesota Timberwolves y Cleveland Cavaliers, respectivamente.

El exjugador de la NBA Fabricio Oberto, quien fuese campeón del torneo en 2006-2007 con los San Antonio Spurs, y el especialista en el tema Fernando Tirado conversaron con La Estrella de Panamá sobre esta nueva temporada, los equipos en mejor forma, los jugadores que pueden marcar la diferencia, entre otros temas.

Stephen Curry durante el partido inaugural de esta temporada ante Los Ángeles Lakers EFE

“Anthony Edwards depende mucho de sus compañeros, y de que ellos acepten su rol. Debe encontrar esa zona gris, que sienta bien con su juego, pero que también ayude al resto de sus compañeros a ser felices... sino vendrán los problemas”, dijo Oberto, en referencia al papel que podría desempeñar esta temporada el escolta elegido como el número uno del Draft de 2020.

En esta misma línea aprovechó para hablar de los Boston Celtics. Desde la perspectiva del exjugador, la franquicia verde deberá cuidar a sus apuestas jóvenes.

“Hay que cuidar a ese jugador (en referencia a los jugadores jóvenes), está también Robert William III. Los jugadores grandes, o son muy móviles o tienen la mano muy fina. Ellos entienden bien la posición, pero si no tienes un jugador que lee y tiene las expectativas, deberá hacer el trabajo sucio”.

Boston, ¿campeón?

En la temporada pasada, los Boston Celtics perdieron la final ante los Golden State Warriors. A pesar de que el equipo tuvo una lista extensa de lesionados a lo largo de la temporada, pudo hacer frente a la competencia.

Sin embargo, Tirado no cree que esta temporada sea igual y no ve a los Celtics campeones, vislumbrando como favoritos a Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers.

“Boston enfrenta un nivel de amenaza mucho mayor. Me sorprende que sea un favorito. Se refuerza, pero no más que los demás equipos. No es una mejor versión desde mi punto de vista. Al menos los Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers si lo serán, si es que se mantienen sanos. Me cuesta trabajo pensar que Boston sea campeón de la conferencia Este”.

Del otro lado de la moneda, Oberto mantuvo una postura a favor de Philadelphia, un equipo conocido también como los sixers.

“Para mí es uno de los equipos al que más se le ha subestimado. Sabe que es el momento, tiene veteranía en el banco, ha pasado por momentos difíciles y puede tener un buen año. Necesita de un buen James Harden que tire de a tres puntos”.

El actual campeón siempre es el primer favorito y así también lo ve Tirado. Hablando un poco de todos los equipos, el especialista también situó a los Golden State Warriors como favoritos para revalidar el título.

“Yo los veo más poderosos y favoritos. Recuperaron a James Wiseman luego de una lesión y el crecimiento de Jonathan Kuminga quien puede ser un posible sustituto de Draymond Green. El segundo favorito de la conferencia Este es Los Ángeles Clippers”.

El próximo hito de Lebron James

La estrella de Los Ángeles Lakers tiene entre ceja y ceja romper un nuevo récord. Y es que buscará ser el máximo anotador en la historia de la NBA. Actualmente este reconocimiento lo mantiene Kareem Abdul-Jabbar, quien logró anotar 38.387 puntos en 1.560 partidos que participó hasta su retirada en 1989. James mantiene una marca de 37.093 puntos, en 1.367 partidos de temporada regular.

Ante esto, Oberto destacó que James “se reinventa y a medida que pasa la temporada, trata de ser mejor. Trata su cuerpo con entrenamientos y tratamientos, se sabe que es uno de los jugadores que invierte más en su poderío físico”.

James se ha convertido en el octavo jugador que logra al menos jugar 20 temporadas en la NBA. Tirado argumentó que es algo totalmente “extraordinario” para un jugador de su clase.

“La temporada pasada promedió 30 puntos por partido, el segundo mejor encestador de la NBA en la temporada 19. La previsión nos dice que estará rompiendo el récord alrededor del juego 50. Lo de Lebron es algo generacional y difícilmente estaremos viendo algo como él”, precisó Tirado.

El jugador más valioso del torneo

Otro de los jugadores a tener en cuenta esta temporada es Nikola Jokic. El serbio obtuvo el premio como el mejor jugador de la temporada anterior, sumando así su segundo reconocimiento.

Este año aspira a tener su tercer premio e igualar lo mismo que hicieron Larry Bird (1983-1986), Wilt Chamberlain (1965-1968) y Bill Russell (1960-1963).

Para Oberto, Jokic podría, si mantiene su nivel, ser el mvp (most valuable player) de la temporada. “Él tiene todas las condiciones, aunque la vuelta de Jamal Murray podría sacarlo un poco de estadísticas, ya que el serbio de cierta manera tenía todo el control en la cancha”.

Tirado opinó que “la candidatura de este premio no solo pasa por los números, sino también por la historia. A la liga le gusta promover nuevas figuras y rostros, por eso es tan difícil revalidar. Tienes que ser más dominante que la campaña anterior, veo también como contendiente a Ja Morant”.

Las nuevas reglas

Para esta temporada, la NBA decidió implementar nuevos reglamentos para tener una competencia más sana y atractiva.

Uno de los cambios, en su lucha para evitar que los juegos se extiendan a más de dos horas, será menos revisiones de jugadas.

Los colegiados no podrán acudir a ver las repeticiones durante los dos últimos minutos de partido para determinar la posesión del balón.

También habrá un castigo mayor al cometerse faltas intencionadas con campo abierto. A partir de ahora será castigado con tiro libre y posesión para el equipo que ha sufrido la infracción.

Otra de las medidas adoptadas será una mayor regulación de comportamiento en los banquillos, luego de los incidentes ocurridos en la postemporada anterior cuando tuvieron que acudir a las multas económicas, precisamente en contra de los Dallas Mavericks.

Por último, habrá un cambio al momento de corregir un error en el marcador. Desde esta temporada, una luz azul advertirá a los árbitros de la situación para que detengan el juego en la siguiente ocasión neutral y puedan corregir el fallo.

La nueva temporada de la NBA promete muchas emociones, solo queda disfrutar y validar si las predicciones serán una realidad.