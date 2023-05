Lionel Messi se lleva los reflectores en los premios Laureus

Día redondo para Lionel Messi. Luego de regresar a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain (PSG) tras levantarle el castigo de dos semanas, acudió a la celebración de los premios Laureus, en París, Francia.

Esta condecoración premia a los mejores deportistas de todos los deportes en ciertas categorías.

No obstante, el que se llevó los reflectores en la gala fue el propio argentino. Y es que Messi se llevó el premio como el mejor deportista masculino de 2023, superando en las votaciones a Kylian Mbappé (fútbol); Max Verstappen (Fórmula 1); Mondo Duplantis (atletismo); Rafael Nadal (tenis), y Stephen Curry (baloncesto).

Además de ser el primer futbolista en conseguir esta distinción, con el de hoy se convirtió en el primer atleta en obtener este premio en dos ocasiones. La primera vez fue en el 2020 cuando compartió el premio con Lewis Hamilton.

"Siempre me gusta un reconocimiento así, pero es difícil porque el fútbol es un deporte de equipo. Sin embargo, este año conseguí lo que perseguía que era el Mundial. Pasé muchas alegrías con el Barcelona y muchas derrotas con la selección, pero seguí en mi empeño. Pude cumplir mi sueño y el país, y aunque tardó en llegar, se cumplió", dijo Messi tras llevarse el galardón.

Para dimensionar aún más la calidad de Messi, Argentina se llevó también el premio como el mejor equipo del año, siendo así premiado con dos premios en una misma edición.

A su vez, la selección Argentina se convirtió en la primera nación de cualquier deporte tanto femenino como masculino en ser campeón continental, campeón del mundo, 1° en el ránking FIFA, mejor equipo del mundo (Laureus), mejor hinchada del mundo (premio The Best), tener en sus filas al mejor deportista y futbolista del mundo (Laureus y The Best) y con el mejor arquero y entrenador del mundo (The Best).

Los otros ganadores de las diferentes nominaciones fueron:

Deportista femenina del año: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Regreso del año: Christian Eriksen

Deportista revelación del año: Carlos Alcaraz

Deportista con discapacidad del año: Catherine Debrunner

Acción deportiva del año: Eileen Gu

Premio Deporte para el bien: Teamup