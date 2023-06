Panamá estará presente en campeonato internacional de embarcaciones de vela ligera

Ion Lowy, de 14 años, representará a Panamá en el torneo del 2 al 9 de julio. Cedida

Todos los años la clase internacional de embarcación de vela ligera, Optimist, desarrolla un torneo que es fundamental para aquellos que deseen aspirar competir en el campeonato mundial anual de esta disciplina y Panamá volverá a tener un representante, en el Campeonato Optimist de América del Norte.

Se trata de Ion Lowy, un joven de 14 años que ya formó parte del torneo en 2022 y que se consolida como el único representante de Panamá este año. "Me siento orgulloso de volver a competir por Panamá en esta importante carrera, para la que me he preparado bajo la guía del entrenador en Sea Masters Academy Panamá, Guillermo Gasperi, quien me acompañará en este evento"

El torneo se desarrollará del 2 al 9 de julio en Antigua y Barbuda y contará con la participación de 124 atletas, representantes de 13 países. Antigua ya fue sede de estas competiciones en dos ocasiones y en 2019, recibió el campeonato mundial, en el cual asistieron 65 naciones.

El torneo de América del Norte es uno de los seis eventos continentales que impulsa la International Optimist Dinghy Association (IODA).