Miguel Meza, el luchador colonense que ganó bronce en un mundial

Hoy, ‘Pica Pica’ guarda esos recuerdos en el disco duro de su memoria y, aunque algunos no son muy agradables, es junto a sus hijos, su más valioso tesoro.

Luchadores boxeadores

“A ‘Loco Loco’ lo vi llegar al gimnasio y hacer todas esas morisquetas que después tenía en el boxeo. El entrenador (Antonio) Toño González le recomendó que se metiera a boxeador y Ricardo se fue y no vino más”, prosiguió.

“Pellín me contó, yo no estuve allí, que practicó con (Julio) Kennion y su tío Arnulfo ‘Ufo’ Romero”, precisó.

Un viaje amargo

“Con los cien dólares que me dieron de viático y que no gasté ni un dólar, comimos por varios días porque hicimos un súper grande y una fiestita”, dijo sonriendo.

Meza no logró el título mundial anhelado y con ello se esfumó la posibilidad de que el general Omar Torrijos le regalara una casa para su familia.

“Recuerdo que bajé del bus en la antigua Casa Wilcox (Calle 9), donde el Panamá-Colón hacía su última parada. Caminé hasta la calle 4, donde vivía, y cuando vi a mi mamá se me llenaron los ojos de lágrimas”, precisó.

“Debuté ante un luchador de Irak, ganándole 3-2; planché en cuatro segundos a un inglés, pero perdí frente al de Estados Unidos, lo que me hizo luchar por el tercer puesto contra Chad Cooper, de Canadá, en el estilo greco”, detalló.

“Viajábamos en un avión de la Guardia Nacional, pero el pasaporte colectivo costaba 50 dólares y había que poner dinero, y fue allí donde me apoyaron”, ahondó.

“Recuerdo que mi primer viaje fue al torneo ‘Wilfredo Massieu’, de México, y mis compañeros me lo costearon porque no tenía con qué pagarlo”, señaló con nostalgia.

“Casi me lo gano, siendo un infantil”, expresó.

“Fui catalogado como el luchador más estilista, porque imitaba a (Muhammad) Alí y (Ray) Leonard, saltando en la punta de los pies, pero ahora no se puede hacer eso”, señaló.

El show debe seguir

Ese descalabro no lo detuvo, volvió a los entrenamientos y al año siguiente, ganó la medalla de oro en el nacional, y volvió al ‘Wilfredo Massieu’, donde obtuvo el primer lugar.

Se mantuvo como campeón nacional en los siguientes dos años, pero en 1983 subió a los 68 kilos, donde pasó algunos problemas debido a su pequeño tamaño.

Aún así, logró estar en los primeros lugares.

Dos años después brindó su lucha más memorable, cuando logró derrotar (1-0) al campeón mundial infantil y casi imbatible, Saúl Leslie.

“Me monté en mi bicicleta, porque Saúl era explosivo y con huesos duros, de gran técnica. Sabía que tenía que atacarlo temprano y cogerlo frío, y le hice el punto”, señaló.

Ese mismo año, el 25 de mayo, fundó la primera escuela de lucha femenina y después viajó a Penonomé como sparring del boxeador colonense Eduardo Tuñón, en ese momento clasificado mundial.

“Allá encuentro a un exluchador, que me dijo que necesitaban un entrenador para un campeonato militar, con la sexta compañía expedicionaria mecanizada de Río Hato”, dijo.

“Y, con casi 17 días de entrenamiento, quedamos segundo por equipo”, destacó.

“Me regresé antes de la invasión (1989) porque como no era militar, no iba a agarrar un arma. Me fui de una manera silenciosa, tomé un bus Penonomé-Panamá y llegué a mi casa”, añadió.

De lo que fue alguna vez, muy pocos se acuerdan, aunque una vez su rostro y el de otros atletas, quedaron plasmados en uno de los muros del entonces estadio Roberto Mariano Bula.

Eran las imágenes de aquellos deportistas que habían brillado en la lucha, el fútbol, el boxeo, el baloncesto y el béisbol, entre otros.

“Todavía paso por allí, pero las imágenes se fueron borrando poco a poco, porque nadie les dio mantenimiento”, expresó.

Al final, las imágenes desaparecieron, dejando casi que en el olvido a esos deportistas que hicieron de Colón, una de las provincias que más satisfacciones le ha brindado al deporte nacional.