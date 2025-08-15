Panamá oficializa uso de la licencia de conducir digital

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) autorizó desde este 14 de agosto el uso en el país de la licencia de conducir en formato digital.

Por tal motivo, se publicó en la Gaceta Oficial No. 30344 este jueves 14 de agosto la Resolución OAL-510, fechada el 29 de julio de 2025.

De acuerdo con la entidad, con esta medida se busca modernizar y facilitar la identificación de los conductores en el país.

Según la resolución, el documento digital servirá como un medio válido de identificación ante los inspectores de la ATTT y los agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre de la Policía Nacional.

Además, este documento virtual, según la resolución, tendrá la misma validez legal que la licencia física tradicional.

Sin embargo, su uso será completamente opcional para los conductores.

La normativa detalla que los conductores podrán presentar el documento digital a través de dispositivos móviles, siempre y cuando cumplan con los requisitos de autenticidad, seguridad y vigencia establecidos por la ATTT.

Otro punto que se tomó en cuenta para aprobar esta medida es que representa una ventaja significativa al reducir el riesgo de extravío de la licencia física.

La resolución, que entra en vigor una vez fue publicada en la Gaceta Oficial, se fundamenta en leyes y decretos existentes, como la Ley No. 34 de 1999 y el Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006.