ATTT modifica pago de la multa por insuficiencia de saldo en los corredores

Los conductores que ingresen a los corredores sin saldo no solo serán multados con $10, sino que deberán contar con el paz y salvo de la Empresa Nacional de Autopista para hacer el pago de la sanción. La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 11 del 20 de febrero de 2024 del Ministerio de Gobierno, mediante el cual se modifican los artículos 21 y 243 del Decreto Ejecutivo No. 640 de diciembre de 2006, mediante el cual se expide el reglamento de tránsito vehicular.

La insuficiencia de saldo en los dispositivos de recarga para el paso de las casetas de corredores y autopistas será sancionado con $10 y, al mismo tiempo, representa un punto en la licencia.

Los infractores, para poder pagar la multa ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) deberán estar paz y salvo con la Empresa Nacional de Autopistas o su respectivo concesionario, establece el nuevo decreto.

El Decreto Ejecutivo, publicado en Gaceta Oficial este jueves, establece que la sanción será aplicada al propietario del vehículo, es decir, si el conductor no es el dueño del automóvil, no será responsable de pagar la multa.

La norma también contempla la eliminación del pago en línea para esta sanción como medida de garantizar el paz y salvo con la Empresa Nacional de Autopistas que administra los corredores Sur y Norte.