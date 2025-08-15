Aeropuerto de Tocumen rompe récord de pasajeros en siete meses

Entre enero y julio del 2025, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 11.922.129 viajeros, un aumento del 7 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que equivale a 815.327 usuarios adicionales.

Solo en julio, el tráfico alcanzó 1.880.922 pasajeros, de los cuales el 74 % fueron de vuelos de conexión, es decir, 1.398.985 personas. El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, subrayó que estas cifras consolidan la posición del aeropuerto como un punto estratégico en el mapa aéreo internacional.

“Nuestro compromiso es seguir siendo el hub más competitivo de la región, uniendo a Latinoamérica y el Caribe con el resto del mundo, a través de un servicio eficiente y una infraestructura de clase mundial”, afirmó.

En el mismo periodo, se registraron 94.981 operaciones aéreas, un incremento del 7 % frente a 2024, con 6.577 vuelos adicionales.

El 89 % correspondió a vuelos comerciales, el 7 % a carga, el 3 % a aviación general y el 1 % a otras operaciones, como vuelos charter, militares o técnicos.

Los cinco destinos con mayor movimiento fueron Bogotá, Colombia (601.302 pasajeros); San José, Costa Rica (543.918); Miami, Estados Unidos (529.926); Medellín, Colombia (498.146) y Punta Cana, República Dominicana (461.289).

El transporte de carga también mostró un comportamiento destacado: entre enero y julio se movilizaron 138.275 toneladas métricas de mercancías y correo, lo que representa un aumento del 16 % y 18.749 toneladas métricas adicionales respecto al año anterior.

Ruiz Blanco destacó que la clave del éxito radica en la capacidad de Tocumen para innovar y adaptarse a las necesidades del sector.

“Invertimos constantemente en tecnología, procesos y atención al cliente para garantizar una experiencia ágil y segura. Queremos que cada pasajero, ya sea en tránsito o con destino final en Panamá, perciba la excelencia de nuestro servicio, puntualizó.