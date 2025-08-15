Aeropuerto de Tocumen rompe récord de pasajeros en siete meses

Entre enero y julio del 2025, el <b><a href="/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen</a></b> movilizó <b>11.922.129</b> viajeros, un aumento del <b>7 %</b> respecto al mismo periodo de 2024, lo que equivale a <b>815.327</b> usuarios adicionales.Solo en julio, el tráfico alcanzó 1.880.922 pasajeros, de los cuales el 74 % fueron de vuelos de conexión, es decir, 1.398.985 personas. <b>El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco</b>, subrayó que estas cifras consolidan la posición del aeropuerto como un punto estratégico en el mapa aéreo internacional. <i>'Nuestro compromiso es seguir siendo el hub más competitivo de la región, uniendo a</i><i><b><a href="/tag/-/meta/latinoamerica"> Latinoamérica y el Caribe</a></b></i><i> con el resto del mundo, a través de un servicio eficiente y una infraestructura de clase mundial', afirmó.</i>En el mismo periodo, se registraron <b>94.981 </b>operaciones aéreas, un incremento del <b>7 %</b> frente a 2024, con<b> 6.577</b> vuelos adicionales. El <b>89 %</b> correspondió a vuelos comerciales, el<b> 7 %</b> a carga, el <b>3 %</b> a aviación general y el <b>1 %</b> a otras operaciones, como vuelos charter, militares o técnicos. Los cinco destinos con mayor movimiento fueron<b><a href="/tag/-/meta/bogota-colombia"> Bogotá, Colombia</a></b> (<b>601.302</b> pasajeros); <b><a href="/tag/-/meta/san-jose">San José, Costa Rica</a></b> (<b>543.918</b>);<b><a href="/tag/-/meta/miami"> Miami, Estados Unidos</a></b> (<b>529.926</b>);<b><a href="/tag/-/meta/medellin-colombia"> Medellín, Colombia</a></b> (<b>498.146</b>) y <b><a href="/tag/-/meta/republica-dominicana">Punta Cana, República Dominicana</a></b> (<b>461.289</b>).El transporte de carga también mostró un comportamiento destacado: entre enero y julio se movilizaron <b>138.275 </b>toneladas métricas de mercancías y correo, lo que representa un aumento del <b>16 %</b> y <b>18.749 </b>toneladas métricas adicionales respecto al año anterior.<b>Ruiz Blanco</b> destacó que la clave del éxito radica en la capacidad de Tocumen para innovar y adaptarse a las necesidades del sector. '<i>Invertimos constantemente en tecnología, procesos y atención al cliente para garantizar una experiencia ágil y segura. Queremos que cada pasajero, ya sea en tránsito o con destino final en Panamá, perciba la excelencia de nuestro servicio</i>, puntualizó.